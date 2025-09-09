Video
Le motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Bologna: delitto pianificato con “fredda lucidità”
Bologna – Saman Abbas è stata assassinata dal suo stesso clan familiare perché voleva emanciparsi e vivere in autonomia. È quanto scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza che ha confermato l’ergastolo per i genitori e due cugini della 18enne pachistana, condannando invece lo zio a 22 anni di reclusione.
La premeditazione
Per i magistrati, il delitto consumato a Novellara tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 non fu un gesto d’impeto, ma un omicidio pianificato nei minimi dettagli. “Deve ritenersi sussistente la contestata aggravante della premeditazione – si legge nelle motivazioni – poiché il complessivo quadro probatorio dimostra che la determinazione omicida fu assunta dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo”.
Il motivo scatenante, secondo la Corte, fu l’intolleranza verso la scelta di Saman di vivere liberamente, rifiutando i valori e le regole imposte dalla famiglia in nome della tradizione e della religione.
La figura del fratello
Un passaggio importante delle motivazioni riguarda Alì Haider, fratello minore della vittima, ritenuto “assolutamente estraneo al concerto criminoso”. I giudici descrivono il giovane come “un ragazzo che vive in un Paese che non sente come suo, quasi esclusivamente all’interno del microcosmo familiare, improvvisamente privato della sorella, punto fermo affettivo, e abbandonato dai genitori”. Al contrario, per il clan, Alì rappresentava “un impiccio” nella realizzazione del piano omicida.
Un delitto simbolo
Il caso Saman Abbas resta uno dei più drammatici degli ultimi anni in Italia, simbolo di uno scontro tra diritti individuali e pressioni culturali. Le motivazioni della sentenza d’appello confermano la gravità di un delitto compiuto per soffocare il desiderio di libertà di una giovane donna, trasformato in una condanna definitiva per chi ha deciso di toglierle la vita.
(con fonte AdnKronos)
