Connect with us

Published

3 ore ago

on

Le motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Bologna: delitto pianificato con “fredda lucidità”

Bologna – Saman Abbas è stata assassinata dal suo stesso clan familiare perché voleva emanciparsi e vivere in autonomia. È quanto scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza che ha confermato l’ergastolo per i genitori e due cugini della 18enne pachistana, condannando invece lo zio a 22 anni di reclusione.

La premeditazione

Per i magistrati, il delitto consumato a Novellara tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 non fu un gesto d’impeto, ma un omicidio pianificato nei minimi dettagli. “Deve ritenersi sussistente la contestata aggravante della premeditazione – si legge nelle motivazioni – poiché il complessivo quadro probatorio dimostra che la determinazione omicida fu assunta dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo”.
Il motivo scatenante, secondo la Corte, fu l’intolleranza verso la scelta di Saman di vivere liberamente, rifiutando i valori e le regole imposte dalla famiglia in nome della tradizione e della religione.

La figura del fratello

Un passaggio importante delle motivazioni riguarda Alì Haider, fratello minore della vittima, ritenuto “assolutamente estraneo al concerto criminoso”. I giudici descrivono il giovane come “un ragazzo che vive in un Paese che non sente come suo, quasi esclusivamente all’interno del microcosmo familiare, improvvisamente privato della sorella, punto fermo affettivo, e abbandonato dai genitori”. Al contrario, per il clan, Alì rappresentava “un impiccio” nella realizzazione del piano omicida.

Un delitto simbolo

Il caso Saman Abbas resta uno dei più drammatici degli ultimi anni in Italia, simbolo di uno scontro tra diritti individuali e pressioni culturali. Le motivazioni della sentenza d’appello confermano la gravità di un delitto compiuto per soffocare il desiderio di libertà di una giovane donna, trasformato in una condanna definitiva per chi ha deciso di toglierle la vita.

LE ULTIME NOTIZIE

Macron chooses Lecornu as prime minister: the youngest ever at Matignon

9 Settembre 2025
At 39, the former defence minister has been called upon to lead the government after Bayrou's fall Paris – France...
Read More
Macron chooses Lecornu as prime minister: the youngest ever at Matignon

Raid a Doha, l’Ue condanna Israele e chiede di evitare escalation

9 Settembre 2025
La dichiarazione del Servizio di Azione Esterna dell’Unione Europea esprime solidarietà al Qatar e invita tutte le parti a fermare...
Read More
Raid a Doha, l’Ue condanna Israele e chiede di evitare escalation

Israel strikes Hamas in Doha: first raid in Qatar

9 Settembre 2025
Ten bombs dropped on the movement's leaders. Condemnation from Arab countries, Trump distances himself Doha – An unprecedented attack. For...
Read More
Israel strikes Hamas in Doha: first raid in Qatar

Israele colpisce Hamas a Doha: primo raid in Qatar

9 Settembre 2025
Dieci bombe sganciate sui vertici del movimento. Condanna dei Paesi arabi, Trump prende le distanze Doha – Un attacco senza...
Read More
Israele colpisce Hamas a Doha: primo raid in Qatar

Ostia, operaio muore precipitando dal quinto piano

9 Settembre 2025
Nuovo incidente mortale sul lavoro durante lavori di ristrutturazione Roma – Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a...
Read More
Ostia, operaio muore precipitando dal quinto piano

Tir travolge furgone Anas e camper: muore bimba di 8 anni sull’E45

9 Settembre 2025
L’incidente in provincia di Perugia, feriti i genitori e il fratellino Perugia – Tragedia sulla E45, dove una bambina di...
Read More
Tir travolge furgone Anas e camper: muore bimba di 8 anni sull’E45

Nubifragio all’Elba, allagamenti a Portoferraio: scatta l’allerta arancione

9 Settembre 2025
Il Comune invita i cittadini a restare in casa, linee telefoniche interrotte Portoferraio (Livorno) – Un violento nubifragio si è...
Read More
Nubifragio all’Elba, allagamenti a Portoferraio: scatta l’allerta arancione

Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi: accuse di false dichiarazioni

9 Settembre 2025
La capo di gabinetto del ministro Nordio iscritta nel registro della Procura di Roma Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del...
Read More
Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi: accuse di false dichiarazioni

Inchiesta su revenge porn: rubate e diffuse immagini private di Stefano De Martino

9 Settembre 2025
La Procura di Roma indaga, ipotesi accesso abusivo e diffusione illecita di video Roma – La Procura di Roma ha...
Read More
Inchiesta su revenge porn: rubate e diffuse immagini private di Stefano De Martino

Ucraina: strage a Yarova, raid russo contro civili: oltre 20 morti

9 Settembre 2025
Zelensky: “Colpiti mentre ritiravano le pensioni, serve risposta immediata del mondo” Kiev – Più di venti civili sono morti oggi,...
Read More
Ucraina: strage a Yarova, raid russo contro civili: oltre 20 morti
Macron chooses Lecornu as prime minister: the youngest ever at Matignon Macron chooses Lecornu as prime minister:... 9 Settembre 2025
Raid a Doha, l’Ue condanna Israele e chiede di evitare escalation Raid a Doha, l’Ue condanna Israele... 9 Settembre 2025
Israel strikes Hamas in Doha: first raid in Qatar Israel strikes Hamas in Doha: first... 9 Settembre 2025
Israele colpisce Hamas a Doha: primo raid in Qatar Israele colpisce Hamas a Doha: primo... 9 Settembre 2025
Ostia, operaio muore precipitando dal quinto piano Ostia, operaio muore precipitando dal quinto... 9 Settembre 2025
Tir travolge furgone Anas e camper: muore bimba di 8 anni sull’E45 Tir travolge furgone Anas e camper:... 9 Settembre 2025
Nubifragio all’Elba, allagamenti a Portoferraio: scatta l’allerta arancione Nubifragio all’Elba, allagamenti a Portoferraio: scatta... 9 Settembre 2025
Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi: accuse di false dichiarazioni Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi: accuse... 9 Settembre 2025
Inchiesta su revenge porn: rubate e diffuse immagini private di Stefano De Martino Inchiesta su revenge porn: rubate e... 9 Settembre 2025
Ucraina: strage a Yarova, raid russo contro civili: oltre 20 morti Ucraina: strage a Yarova, raid russo... 9 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending