Trovata morta Martina, 14 anni: il corpo in un alloggio abbandonato ad Afragola

La ragazza era scomparsa lunedì sera. Il cadavere rinvenuto vicino allo stadio Moccia. Indagini in corso per omicidio

È stata trovata senza vita Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa lunedì sera da Afragola, in provincia di Napoli. Il corpo è stato scoperto in un alloggio abbandonato, un tempo abitazione del custode del campo sportivo adiacente allo stadio Moccia, ormai in disuso da tempo.

Il ritrovamento è avvenuto al termine di un’intensa attività di indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Casoria e dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per omicidio. L’area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e sono in corso tutti gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e verificare eventuali responsabilità.

(con fonte AdnKronos)