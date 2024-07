Allerta rossa sul vulcano Stromboli: nuovi divieti e misure di sicurezza

🔊 Ascolta articolo -

Il sindaco di Lipari dispone nuove restrizioni per proteggere residenti e turisti. Rinforzi richiesti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco

A seguito dell’allerta rossa per le esplosioni sul vulcano Stromboli, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha emesso un’ordinanza che introduce nuovi provvedimenti di sicurezza. Da oggi, 5 luglio, è vietata la scalata al vulcano Stromboli e l’avvicinamento alle spiagge durante le ore notturne. Inoltre, è stato disposto il divieto di approdo per le imbarcazioni turistiche che effettuano escursioni giornaliere sull’isola.

L’isola delle Eolie, con il vulcano attualmente in piena attività, è sotto stretta sorveglianza. Da ieri sera, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto monitorano le acque circostanti, ma sono stati richiesti ulteriori rinforzi sia per le forze dell’ordine sia per i vigili del fuoco.

La Protezione civile sta verificando “tutti i materiali, mezzi, risorse sanitarie, personale e basi logistiche” per assicurare la prontezza operativa in caso di un peggioramento dei fenomeni vulcanici. È in atto anche un piano per assistere i soggetti fragili, garantendo così la sicurezza e la prontezza della risposta alle emergenze.

(con fonte AdnKronos)