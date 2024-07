Procura Genova non si oppone a revoca arresti domiciliari per Giovanni Toti

🔊 Ascolta articolo -

Dopo le dimissioni dell’ex presidente della Regione Liguria, la decisione finale sulla revoca degli arresti domiciliari spetta ora al giudice per le indagini preliminari

Per la Procura di Genova nulla osta per la revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria. La decisione finale sarà presa dal giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, la cui pronuncia è attesa entro venerdì. La Procura, guidata da Nicola Piacente, ha giustificato la richiesta di revoca con la considerazione che, con le dimissioni di Toti, non vi è più il rischio di reiterazione del reato.

Giovanni Toti aveva presentato le sue dimissioni il 26 luglio scorso. Le elezioni regionali in Liguria sono programmate per domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15.

(con fonte AdnKronos)