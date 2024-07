Caldo record: Italia sotto pressione, onda di calore prosegue

By

12 città italiane sotto bollino rosso, con temperature estreme e alta umidità. Situazione critica anche in Campania, dove l’ondata di calore si estende fino al 3 agosto

Il caldo record sta continuando a tenere l’Italia sotto una pressione opprimente, con temperature che non concedono tregua e una situazione critica che sembra destinata a perdurare. Oggi, mercoledì 31 luglio, ben 12 città italiane sono state contrassegnate con il bollino rosso, indicativo del rischio massimo per il caldo, su un totale di 27 monitorate. Le città colpite includono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Anche domani, 1 agosto, la situazione rimarrà invariata con lo stesso numero di città sotto bollino rosso.

In aggiunta, due città sono state segnalate con bollino arancione: Pescara e Verona. Dieci città sono contrassegnate con il bollino giallo, tra cui Ancona, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste e Venezia. Infine, tre città risultano con il bollino verde: Bari, Cagliari e Campobasso.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l’allerta di ondata di calore fino alle 12 di sabato 3 agosto. Le temperature nella regione potrebbero superare i 35°C, con tassi di umidità che, specialmente nelle ore serali e notturne lungo la costa, potrebbero raggiungere l’80% in condizioni di scarsa ventilazione. Le autorità locali sono invitate a implementare le misure necessarie per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il meteorologo Andrea Giuliacci ha dichiarato all’Adnkronos che non si prevede un’immediata attenuazione del caldo, che continuerà a colpire gran parte dell’Italia, in particolare il Centro-Sud, almeno fino all’inizio della prossima settimana. Tuttavia, è possibile una leggera attenuazione al Nord con l’arrivo di temporali sparsi che porteranno aria più fresca. Il generale Costante De Simone, ex capo del servizio meteorologico dell’Aeronautica, ha avvertito che il Paese dovrà abituarsi a un clima sempre più diviso: zone di caldo estremo e siccità si alternano a aree con precipitazioni e temperature più basse.

