Covid Italia, 83.643 contagi e 169 morti: i dati per regione 12 aprile

Sono 83.643 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 169 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 563.018 tamponi, il tasso di positività è al 14,8%. Diminuiscono in ospedale i pazienti covid ricoverati in area non critica (-49) e i malati in terapia intensiva (-3).

BOLLETTINO COVID ITALIA OGGI, NUMERI REGIONE PER REGIONE

CAMPANIA – Sono 9.248 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Si registrano inoltre altri 13 morti: 6 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. 48.745 i test analizzati. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 710 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 9.056 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti. A Roma segnalati altri 4.334 casi.

“Oggi nel Lazio su 9.187 tamponi molecolari e 51.763 tamponi antigenici per un totale di 60.950 tamponi, si registrano 9.056 nuovi casi positivi (+5.276), sono 17 i decessi (+2), 1.184 i ricoverati (-15), 71 le terapie intensive (+3) e +6.729 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%. I casi a Roma città sono a quota 4.334”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CALABRIA – Sono 2.869 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 aprile 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 13.393 tamponi effettuati. Sono +1.868 i guariti. In totale 2.405 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +991 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 343) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.330 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Si registrano inoltre altri 20 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.332.550 casi di positività, 27.584 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.614 molecolari e 14.970 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,1%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.314.898 dosi; sul totale sono 3.777.142 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94%. Le terze dosi fatte sono 2.761.214. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

ABRUZZO – Sono 2.713 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Dei positivi odierni, 2.122 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 74 e 87 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 1 risalente ai giorni scorsi) e sale a 3.139.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 289935 dimessi/guariti (+1410 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 44918 (+1292 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 4610 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.474 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 morti. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.119 tamponi molecolari sono stati rilevati 300 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 10.085 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.174 casi (11,64%). Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 (17,84%) e la 50-59 (16,21%); a seguire la 30-39 (12,35%). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.951, con la seguente suddivisione territoriale: 1.221 a Trieste, 2.347 a Udine, 939 a Pordenone e 444 a Gorizia. I totalmente guariti sono 316.255, i clinicamente guariti 422, mentre le persone in isolamento scendono a 24.775. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 346.554 persone con la seguente suddivisione territoriale: 75.514 a Trieste, 144.006 a Udine, 83.037 a Pordenone, 38.778 a Gorizia e 5.219 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (Ud).

VENETO – Sono 8.723 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.565.118, mentre gli attualmente positivi sono 77.548. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.274.Negli ospedali veneti sono ricoverate 649 persone in area medica e 23 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 143.

TOSCANA – Sono 5.478 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi positivi sono 5.478 su 35.283 test di cui 5.033 tamponi molecolari e 30.250 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,53% (76,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini somministrati in Toscana sono 8.848.186.