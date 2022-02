LIVE Guerra Ucraina: Russia chiude suo spazio aereo a 36 paesi tra cui Italia

ORE 13.32 – L’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Unione Europea è una decisione “estremamente pericolosa e destabilizzante”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui “la consegna di armi e munizioni all’Ucraina, dal nostro punto di vista, può trasformarsi e si trasformerà in un fattore estremamente pericoloso e destabilizzante che in nessun caso contribuirà alla stabilità e al ripristino dell’ordine in Ucraina”. Secondo Peskov, tutto questo potrebbe avere “conseguenze molto pericolose e dimostra nuovamente la correttezza della posizione russa sulle misure che sono state adottate”.

ore 13.59 – Il Dipartimento di Stato Usa “ha sospeso le operazioni presso l’ambasciata a Minsk”, in Bielorussia, e ha “autorizzato la partenza volontaria (‘partenza autorizzata’) del personale non di emergenza e dei familiari dell’ambasciata a Mosca”. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Si tratta di misure collegate a questioni di sicurezza “derivanti dall’attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe in Ucraina” e in considerazione della priorità assoluta attribuita alla sicurezza dei cittadini Usa.

ORE 14.07 – “Sono molto preoccupato, come tutti del resto, della crescente tensione non solo militare tra Russia e Ucraina. Sono momenti difficili, decisivi. Chiara e netta deve essere la condanna: qui c’è un aggressore, la Russia, che ha invaso uno stato sovrano”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. “Le sanzioni sono giuste doverose e necessarie, ma non sono sufficienti: serve anche la politica. Io continuo a pensare che UE e NATO debbano muoversi con un solo nome al tavolo. E continuo a pensare che il nome debba essere quello di Angela Merkel. Mi sembra assurdo che l’Europa e la comunità occidentale lascino in panchina colei che potrebbe risolvere la partita”, sottolinea tra l’altro il leader di Iv.

ORE 14.10 – “Il governo italiano è impegnato a fronteggiare con la massima determinazione ogni effetto delle sanzioni alla Russia e la visita ad Algeri è la testimonianza evidente che non perderemo neanche un minuto per farlo”. E’ quanto ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando ancora una volta che “il nostro obiettivo è quello di tutelare imprese e famiglie italiane dagli effetti di questa atroce guerra”.

ORE 13.28 – Nonostante le ostilità, elevati volumi di gas naturale dalla Russia continuano a essere inviati in Europa attraverso i gasdotti che attraversano l’Ucraina. Lo conferma all’agenzia Interfax la società statale Gazprom, secondo cui oggi dovrebbero essere consegnati in Europa 105,8 milioni di metri cubi di gas.

ORE 13.27 – Sono in totale circa 2.800 le persone arrestate ieri in Russia per le proteste contro l’invasione dell’Ucraina, secondo i dati dell’organizzazione Ovd-Info. A Mosca, la maggior parte degli arresti, con almeno 1.278 persone fermate. Stessa sorte per almeno 1.043 persone a San Pietroburgo e 52 a Nizhni Novgorod.

ORE 13.26 – Il Cremlino sostiene che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di porre in allerta le forze di deterrenza a causa delle parole del ministro degli Esteri britannico Liz Truss. “Dichiarazioni sono state fatte da diversi rappresentanti a vari livelli su possibili alterchi, o anche collisioni o scontri fra la Nato e la Russia. Riteniamo queste dichiarazioni assolutamente inaccettabili. Non voglio chiamare per nome gli autori di queste dichiarazioni, ma è stato il ministro degli Esteri britannico”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa britannica Pa.

ORE 13.25 – “L’Ucraina ha una chiara prospettiva europea ma ora dobbiamo contrastare un’aggressione e il mondo non può sopportare il fatto che un paese potente distrugga il vicino usando le sue capacità militari. Se lo consentiamo è la legge della giungla, la legge del più forte”. A dichiararlo è stato Javier Borrell, Alto Rappresentante Ue per la politica estera rispondendo ad una domanda sulla prospettiva di un ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea: “Oggi non è in agenda, dobbiamo fornire una risposta per le prossime ore, non per i prossimi anni”.

ORE 13.22 – Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, alle 15.30, a Palazzo Chigi.

ORE 13.18 – Un altro paese annuncia di non voler giocare a calcio contro la Russia per quanto sta avvenendo in Ucraina. L’Albania ha reso noto che non giocherà contro la Russia nelle prossime competizioni calcistiche. Le due nazionali dovrebbe incontrarsi due volte nel prossimo mese di giugno nel in Nations League, in un gruppo che comprende anche Islanda e Israele. L’Albania si aggiunge a Norvegia, Danimarca, Polonia, Svezia e Repubblica Ceca nella richiesta di escludere la Russia dai Playoff per i Mondiali 2022 in Qatar.

ORE 13.08 – Il 91% degli ucraini sostiene il presidente Volodymyr Zelensky e il 70% ritiene che il paese saprà respingere l’invasione russa. E’ quanto evidenzia un sondaggio realizzato dal gruppo Rating il 26 e 27 febbraio in tutta l’Ucraina, escluse le zone occupate del Donbass e la Crimea. Un sondaggio che sottolinea l’unità dell’Ucraina e la sua fiducia nel potersi difendere.

Il sostegno a Zelensky si è triplicato rispetto a dicembre. A ovest e nel centro supera il 90%, a est e a sud va oltre l’80%. Il 70% pensa che l’attacco russo sarà respinto, con solo il 16% che non è sicuro. La fiducia nelle forze armate è al 75-78% al centro e a ovest, mentre a sud e l’est è al 64-66%.

Il sondaggio è stato effettuato su un campione rappresentativo di 2mila persona di almeno 18 anni in tutte le oblast dell’Ucraina, escluse le repubbliche separatiste e la Crimea.

ORE 13.07 – Nel Consiglio Difesa in videoconferenza “parleremo di come usare il mezzo miliardo di euro che è stato stanziato per le forze armate ucraine. Serviranno per armi difensive, di grosso calibro e armi anticarro per respingere l’aggressione. Dobbiamo anche fornire carburante”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a Bruxelles prima della riunione.

ORE 13.05 – I soldati russi, alcuni almeno, starebbero ”svuotando il carburante dai carri armati per non andare avanti”. ”Dicono di non avere più benzina” per evitare di partecipare a una invasione dell’Ucraina che considerano ”assurda” e alla quale, anche senza un ”ammutinamento ufficiale”, si rifiutano di partecipare. E’ quanto apprende l’Adnkronos da una fonte a Leopoli, nella parte ovest del Paase.

A parlare, a condizione di anonimato, è un uomo che si è messo in viaggio con la moglie e il figlio di sei mesi verso la frontiera con la Polonia, che dista circa 70 chilometri. Lui non sa se riuscirà a varcare il confine. Se gli verrà assegnato un fucile e gli verrà chiesto di combattere a difesa del suo Paese, della libertà. ”Spero almeno di poter salvare mio figlio e mia moglie”, dice.

ORE 13.03 – Il Giappone adotterà sanzioni contro il presidente della Bielorussia e la Banca centrale russa. Ad annunciarlo è stato il premier Fumio Kishida. “Alla luce dell’apparente coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione, vareremo sanzioni contro il presidente Lukashenko e altri individui ed organizzazioni, nonché misure per limitare le esportazioni”, ha affermato Kishida dopo un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che il Giappone ha anche deciso “di imporre sanzioni volte a restringere le transazioni con la banca centrale russa”.

ORE 12.57 – Il miliardario Roman Abramovich su richiesta dell’Ucraina è in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Mosca e Kiev. E’ quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l’intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana.

ORE 12.44 – Volodymyr Zelensky denuncia l’uccisione di 16 bambini e il ferimento di altri 45 a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. “Gli ucraini hanno mostrato al mondo chi siamo realmente. La Russia ha mostrato in cosa si è trasformata – ha detto il presidente ucraino nel nuovo messaggio video, secondo quanto riporta Ukrinform – Nel corso dell’invasione russa, 16 bambini ucraini sono stati uccisi e 45 feriti nei bombardamenti russi in soli quattro giorni”.ORE 12.43 – Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in Spagna, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russo. “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendo armi che ora stanno uccidendo gli ucraini”, ha detto l’uomo davanti al giudice.

Lo yacht, il Lady Anastasia, ha un valore di circa 7 milioni di euro ed è di proprietà di Alexander Mikheev, ex capo della Russian Helicopter Corporation e amministratore delegato di Rosoboronexport, una società russa di armi militari.

ORE 12.40 – I negoziati avviati fra Russia e Ucraina non raffreddano più di tanto i prezzi energetici con i futures sul Gas naturale Ttf con consegna a marzo sul mercato olandese che in apertura di seduta sono arrivati a sfiorare i 127 dollari per megawattora , pari a un balzo di oltre il 30% sulla chiusura di venerdì (valori comunque leggermente inferiori ai record registrati alla vigilia di Natale 2021, 132 dollari). Nelle ore successiva la fiammata è leggermente rientrata e al momento il prezzo del gas naturale si aggira intorno ai 102 dollari, pari comunque a una crescita di circa il 10%. Non si ferma anche la corsa del petrolio con il Brent – che ha sfiorato anche quota 105 dollari – che si mantiene stabile sopra i 100 dollari al barile: al momento guadagna su venerdì il 4,10% e si attesta intorno ai 102 dollari, mentre il Wti è a 95,65 dollari con un aumento del 4,40%.

ORE 12.34 – Sono “più di 500.000 i rifugiati che hanno lasciato l’Ucraina” per riparare nei Paesi vicini. Lo ha riferito su Twitter l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi.

ORE 12.33 – Le agenzie di stampa russe Tass, Fontanka e Rbk, i quotidiani Kommersant e Izvestia, il sito di notizie Znak.ru, sono stati colpiti da un cyberattacco firmato da Anonymous. Per alcuni istanti, sulla homepage della Tass e degli altri media colpiti è comparso un messaggio in cui si sollecitano i russi a “porre fine a questa follia, a non inviare i propri figli e mariti a una morte certa”. “Putin ci costringe a mentire”.

ORE 12.32 – Confronto in corso tra le forze politiche per arrivare all’elaborazione di una risoluzione da presentare e votare domani al Senato e alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi ucraina. Una prima riunione tra i capigruppo e i rappresentanti dei partiti si è svolta questa mattina in commissione Esteri della Camera e in serata è previsto un nuovo confronto, durante il quale si discuterà su una bozza predisposta dal presidente, Piero Fassino, in base alle indicazioni emerse, per arrivare poi alla stesura del testo definitivo. Da capire se il documento presentato sarà lo stesso sia a palazzo Madama che a Montecitorio.

È quasi certo che si giungerà ad una risoluzione unitaria condivisa da maggioranza e opposizione, che già nella riunione di questa mattina si sarebbero trovate d’accordo sui punti da inserire: condanna dell’attacco all’Ucraina da parte della Federazione Russa; solidarietà con il popolo ucraino; disponibilità all’accoglienza dei profughi con relativi provvedimenti; sì a misure drastiche in generale e alle sanzioni in particolare, con sostegno alle imprese colpite dagli effetti della guerra in corso.

Nel testo verrebbe poi espressa la necessità di continuare a perseguire ogni tentativo per una soluzione politico-diplomatica, visti i gravi rischi che porterebbe con sè per l’intera Europa un’escalation del conflitto. In questo contesto si inserisce la questione dell’invio di mezzi e materiali militari, di cui si occuperà oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri e oggetto di ulteriori confronti tra le forze politiche.

ORE 12.30 – Il premier Mario Draghi, a quanto apprende l’Adnkronos, si collegherà questa sera in videocall alla cena in programma all’Eliseo tra il Presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si tratta di una cena di lavoro, ha reso noto questa mattina la presidenza francese, con i rappresentanti delle industrie europee, anche alla luce del conflitto ucraino. Sempre in videoconferenza, come noto, Draghi parteciperà nel pomeriggio alla videoconferenza con gli alleati e la Nato.

ORE 12.26 – La Cina ribadisce di opporsi a “sanzioni unilaterali illegali” dopo le nuove misure contro la Russia. Pechino – come ha ripetuto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, in dichiarazioni riportate dai media cinesi – dice ‘no’ alle sanzioni per risolvere i problemi ed è “ancor più contraria a sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale”.

“Cina e Russia continueranno con la normale cooperazione commerciale secondo lo spirito del rispetto reciproco, dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio”, ha detto Wang dopo che tra le sanzioni imposte a Mosca a seguito dell’invasione dell’Ucraina è stata annunciata la disconnessione di banche russe dal sistema di pagamenti Swift.

ORE 12.04 – Hanno preso il via i negoziati fra le delegazioni di Russia e Ucraina in Bielorussia, al confine con l’Ucraina, riferisce Ria Novosti.ORE 11.58 – A quanto apprende il Times di Londra, oltre 400 mercenari russi sono a Kiev agli ordini del Cremlino per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo governo, in modo che Mosca possa prendere il controllo.ORE 11.43 – Più dei reparti russi alle porte di Kiev a preoccupare i suoi difensori sono al momento soprattutto gli infiltrati di Mosca attivi nella capitale. Lo conferma l’ultimo messaggio del sindaco Vitali Klitschko, che riporta continue attività delle forze di sicurezza che “rilevano e neutralizzano i sabotatori i cui gruppi sono in città”. A Kiev, conferma Klitschko, si va avanti sulla preparazione e un eventuale ingresso in città degli invasori russi: “Nella capitale – spiega – si stanno erigendo fortificazioni e blocchi nei pressi di imprese e istituzioni strategiche”.

ORE 11.32 – “Che il dialogo e la diplomazia vincano sulla guerra”. È l’auspicio di Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, arcivescovo di Kiev, nella quinta giornata della guerra in Ucraina e diffuso a poche ore dai colloqui al confine ucraino-bielorusso tra le delegazioni di Kiev e Mosca. “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno espresso il desiderio di aiutare l’Ucraina e che organizzano aiuti di ogni genere”, dice l’arcivescovo.

ORE 11.29 – La Cina parla di “partnership strategica” con la Russia e non di alleanza, e fa appello alla “moderazione” dopo che ieri il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di porre in stato di massima allerta le Forze strategiche di deterrenza. “Tutte le parti devono rimanere calme, esercitare moderazione ed evitare un’ulteriore escalation”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Weinbin, ripetendo che secondo Pechino andrebbero “prese seriamente le preoccupazioni di sicurezza e le richieste legittime della Russia” riguardo l’espansione della Nato.

Il gigante asiatico non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Wang ha poi parlato dei rapporti tra Cina e Russia – dopo la dichiarazione congiunta di inizio mese in occasione della visita di Putin a Pechino e del colloquio con il leader cinese Xi Jinping – come di due Paesi che sono “partner strategici globali” piuttosto che alleati. Pechino, ha aggiunto, decide “posizione e politica in base al merito della questione”.

ORE 11.28 – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con il quale ha “lodato il coraggio del popolo e delle forze armate” del paese ed annunciato – scrive Stoltenberg su Twitter – che gli Alleati “intensificheranno il loro sostegno con missili di difesa aerea, armi anticarro, nonché aiuti umanitari e finanziari”.

ORE 11.23 – Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, giovedì scorso, almeno 102 civili sono rimasti uccisi nel Paese, compresi sette bambini. Almeno altri 304 civili sono rimasti feriti. Ma il timore è che il bilancio sia “notevolmente più alto”, ha detto l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet.

“La maggior parte di questi civili sono stati uccisi da armi esplosive con un’ampia area di impatto”, artiglieria pesante e lanciarazzi, e “raid aerei”, ha aggiunto all’apertura del Consiglio dei diritti umani che ha approvato un dibattito urgente sulla guerra in Ucraina. Secondo l’Unhcr, 422.000 persone hanno lasciato il Paese.

ORE 11.13 – L’agenzia di stampa russa Ria Novosti sabato aveva, evidentemente per errore, pubblicato un commento in cui si spiegava l’operazione delle forze russe in Ucraina come l’inizio di “una nuova era”. Il lancio firmato da Petr Akopov è stato immediatamente cancellato, ha reso noto un giornalista della Bbc Alistair Coleman in un tweet, citando il pezzo ritrovato nella cache del sito web di Ria. “Un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militare russa in Ucraina ha inaugurato una nuova era”, si legge nel lancio.

“La Russia sta ripristinando la sua unità: la tragedia del 1991, questa terribile catastrofe nella nostra storia, la sua dislocazione innaturale, è stata superata”, prosegue. “A caro prezzo, attraverso i tragici eventi di una guerra civile virtuale, perché ora i fratelli, separati dall’appartenenza all’esercito russo e ucraino, si stanno ancora sparando, ma non ci sarà più l’Ucraina come anti-Russia. La Russia sta ripristinando la sua pienezza storica, riunendo il mondo russo, il popolo russo, nella sua interezza di Grandi Russi (russi, ndr), Bielorussi e Piccoli Russi (ucraini, ndr)”, si precisa.

“Se avessimo abbandonato questo, se avessimo permesso che la divisione temporanea avesse preso piede per secoli, allora non solo avremmo tradito la memoria dei nostri antenati, ma saremmo anche maledetti dai nostri discendenti per aver permesso la disintegrazione della terra russa”.

ORE 11.09 – “Al momento non ci sono grandi certezze, si sta discutendo. E’ presumibile l’invio dall’Italia di missili spalleggiabili terra-aria, di sistemi controcarro, mitragliatrici, elmetti, giubbotti antiproiettile, probabilmente anche razioni per i militari ucraini ma i dettagli sono ancora in discussione da parte dello Stato Maggiore della Difesa”. Lo dice all’Adnkronos Pietro Batacchi, direttore di Rid (Rivista italiana difesa), ipotizzando i sistemi d’arma che dall’Italia potrebbero essere inviati in Ucraina.

“Rafforzeremo probabilmente il nostro contingente che già abbiamo in Lettonia, la nostra compagnia all’interno del Battle Group canadese, una compagnia plus rinforzata – aggiunge – incrementeremo questa presenza, ma non è certo, e poi dispiegheremo ulteriori militari o in Romania o in Ungheria ma non ho avuto conferme. E’ una decisione che l’Italia ha preso nell’ambito delle indicazioni che ci arrivano dalla Nato e dall’Unione Europea, che sono quelle di armare e sostenere gli ucraini, ma al momento la fornitura non è iniziata”.

ORE 11.02 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello ai soldati russi entrati in Ucraina esortandoli a deporre le armi. “Deponete le armi, partite, non credete ai vostri comandanti, a chi fa propaganda. Salvate le vostre vite”, ha dichiarato in un messaggio video in russo.

ORE 10.51 – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky chiede l’ammissione immediata del suo Paese nell’Unione europea. “Il nostro obiettivo è quello di essere insieme a tutti gli europei e soprattutto di esserlo su base uguale. Sono sicuro che è la cosa giusta. Sono sicuro che è possibile”, ha affermato. “Chiediamo l’adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, ha aggiunto in un video messaggio.

ORE 10.46 – Il Consiglio Ue Difesa che si riunisce oggi in via straordinaria alle 12.30 in videoconferenza “discuterà della situazione sul terreno in Ucraina, alla luce dell’assalto, non provocato, della Russia. Discuteremo ulteriori urgenti bisogni e coordineremo la nostra assistenza, con l’aiuto della struttura di clearing gestita dallo staff militare Ue”, istituita nel 2016, ha riferito l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell.

ORE 10.38 – “Ammettere l’Ucraina nell’Ue mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non sanzioni. La priorità è colpire duro con sanzioni e aiuti finanziari e militari per far cessare l’aggressione. Non favorire un’escalation che Putin cerca”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.

ORE 10.35 – Il tasso di cambio del rublo contro il dollaro americano e l’euro è crollato del 27%, dopo l’annuncio nel fine settimana di diverse sanzioni economiche da parte delle potenze occidentali. In particolare, dalle prime ore del mattino, la valuta russa ha iniziato una spirale al ribasso contro il dollaro che ha portato il “biglietto verde” a scambiare per ben 117,8170 rubli, il suo valore più alto da quando sono iniziate le registrazioni. Negli ultimi giorni, il tasso di cambio aveva raggiunto un picco di poco più di 86 rubli per il dollaro.

Gli sviluppi contro l’euro hanno seguito un modello simile. Dopo le prime ore di trading, l’euro è stato scambiato a 132,8843 rubli, rispetto ai circa 90-93 rubli della scorsa settimana. La banca centrale del paese ha detto domenica che è in grado di mantenere la stabilità finanziaria del paese nonostante il congelamento dei suoi beni internazionali annunciato il giorno prima da Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Regno Unito, in una delle sanzioni più dure sulla Russia da quando ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina.

Le sanzioni – che includono anche l’esclusione di alcune banche russe dal meccanismo finanziario Swift – congelano gran parte dei 600 miliardi di euro in oro e valuta estera dell’autorità monetaria. Tuttavia, in seguito a queste sanzioni, la Banca di Russia ha annunciato una batteria di misure economiche: aumento dei tassi al 20%, chiusura delle operazioni di borsa e controlli sui capitali per gli investitori stranieri.

ORE 10.34 – L’Ucraina chiede “il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe”. E’ quanto afferma una dichiarazione della presidenza ucraina nel giorno dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Lo riporta la Cnn.

ORE 10.33 – La compagnia energetica statale ucraina Energoatom ha definito falsa la notizia diffusa da Mosca secondo cui le truppe russe avrebbero preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Attualmente, tutte e quattro le centrali nucleari sono sotto il controllo dell’Ucraina e funzionano normalmente. Energoatom sta adottando tutte le misure necessarie per proteggere le centrali nucleari”. L’impianto di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, è la più grande centrale nucleare d’Europa. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato oggi di averne assunto il controllo.

ORE 10.31 – “Le condizioni esterne per l’economia russa sono cambiate radicalmente. L’aumento dei tassi permetterà un aumento dei tassi di deposito verso i livelli necessari per compensare i crescenti rischi di svalutazione e inflazione”. A spiegarlo è la Banca centrale della Russia che, nel corso di una riunione d’emergenza oggi, ha deciso un forte aumento dei tassi d’interesse, dal 9,50% al 20%, per rispondere all’inflazione prevista come risultato delle sanzioni internazionali imposte al paese per la sua invasione dell’Ucraina. La banca centrale russa considera questa misura necessaria per assicurare la stabilità finanziaria e dei prezzi e per “proteggere i risparmi dei cittadini”.

“Ulteriori decisioni sui tassi saranno prese prendendo in considerazione i rischi posti dalle condizioni esterne e interne e la reazione dei mercati finanziari, così come i movimenti di inflazione reali e previsti rispetto agli sviluppi economici”, ha indicato l’istituto.

ORE 10.23 – “Le terribili immagini di morte e disperazione che arrivano dall’Ucraina esigono una risposta immediata. E’ necessario che il governo russo e quello ucraino si accordino per una tregua umanitaria di almeno 24 ore per permettere alle organizzazioni umanitarie di consegnare gli aiuti e a bambini, anziani e civili non combattenti di poter evacuare le zone interessate dai combattimenti”. Lo dice Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Tutti gli sforzi diplomatici – continua Castaldo – devono essere spesi per ottenere il cessate il fuoco necessario ad aiutare e mettere in sicurezza chi non può difendersi. Evitiamo che vi siano altre vittime innocenti della barbarie e della follia di questa guerra scellerata: si deve agire subito”, conclude.

ORE 10.22 – “Gli aiuti militari che mandiamo non penso siano significativi; l’Ucraina è già stata rinforzata sufficientemente dagli americani, ma in questa maniera ci schieriamo sempre di più. L’Alleanza atlantica e l’Europa dovrebbero mantenere se non equidistanza, una posizione più distaccata”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Marco Bertolini, giа comandante del Coi, dopo le parole di Putin che ha ordinato alle Forze armate di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza, anche nucleare e sull’invio di aiuti militari all’Ucraina.

“Si tratta di uno scontro tra due Paesi europei, che hanno i loro interessi, diversi da quelli di altri Paesi europei e loro prospettive – osserva – Noi dobbiamo cercare di favorire una pacificazione, ma non possiamo pretendere che questo scontro finisca con la distruzione, la sconfitta, di uno dei due contendenti”.

ORE 10.21 – “Sospesa” la “mobilitazione generale” nella regione di Donetsk. L’annuncio è arrivato da Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, riconosciuta dalla Russia la scorsa settimana insieme a Luhansk prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Secondo Pushilin, ha riportato la tv russa, con il supporto delle forze russe i separatisti hanno preso il controllo di territori in precedenza in mano alle forze ucraine. “La mobilitazione è sospesa perché il numero necessario di forze è stato completato”, ha detto a Rossiya24. Ora, secondo Pushilin, è tempo di concentrarsi sull’ “aspetto umanitario”.

ORE 10.12 – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è appena arrivato ad Algeri per incontrare il suo omologo e le più alte cariche algerine. “Discuteremo del rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare per far fonte alle esigenze di sicurezza energetica europea, alla luce del conflitto in Ucraina”, ha scritto il ministro in un tweet.

ORE 10.11 – “Non siamo a Risiko… Qua c’è una guerra, una minaccia nucleare. Bisogna agire con lungimiranza, con forza e fermezza” ma “non vorrei che l’Italia piombasse in guerra. Ed è incredibile come qualche collega politico di sinistra o qualche giornale di sinistra attacchi chi cerca di costruire pace”, dice a ‘Mattino Cinque’ il leader della Lega Matteo Salvini. “Bisogna essere molto cauti quando si parla di bombe”, insiste il segretario leghista che aggiunge: “E’ il momento dell’unione, non è possibile pensare di dividersi, di litigare. Quindi qualunque richiesta il presidente Draghi porterà in Consiglio dei ministri oggi e poi in Parlamento domani la Lega ci sarà”.

ORE 10.10 – Anche le norme salva-gas approdano al Consiglio dei ministri di oggi sulle misure da varare contro la crisi tra Russia e Ucraina. “Oggi vareremo un pacchetto di misure di emergenza sull’approvvigionamento”, conferma il vice ministro per l’Economia Laura Castelli a Radio Cusano Campus.

ORE 10 – “L’approvvigionamento di ossigeno medico in Ucraina è pericolosamente basso a causa della crisi” in corso. E’ l’allarme lanciato dai vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di Oms Europa, che chiedono forniture mediche cruciali e spiegano di essere al lavoro con i partner per stabilire un “transito sicuro” delle spedizioni attraverso la Polonia. “Durante la crisi in Ucraina la salute deve rimanere un pilastro prioritario della risposta umanitaria, con i sistemi sanitari e le strutture assistenziali che rimangono protetti, funzionali, sicuri e accessibili a tutti coloro che hanno bisogno di servizi medici essenziali”, invocano il Dg Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il direttore dell’ufficio regionale Oms Europa, Hans Henri P. Kluge. Anche gli operatori sanitari devono restare “protetti in modo che possano continuare a salvare vite umane”.

ORE 9.52 – La Banca di Russia ha deciso di aumentare il suo tasso di interesse chiave di 10,5 punti percentuali al 20% a partire da lunedì, rispondendo alle sanzioni occidentali in mezzo al conflitto in Ucraina. In una nota la Banca centrale russa ha spiegato che l’operazione è destinata a proteggere la stabilità finanziaria e i risparmi dei cittadini dalla svalutazione.