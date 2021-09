Una donna di 81 anni è stata trovata morta in un appartamento del quartiere Carrassi a Bari. Sul corpo presentava segni di coltellate. Si tratterebbe quindi di un omicidio. La porta di ingresso era chiusa regolarmente, senza segni di effrazione. Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura. L’anziana signora viveva in Via Gabriele, nei pressi del carcere.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE