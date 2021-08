Afghanistan, talebani: “Musica sarà proibita”

La musica sarà proibita in Afghanistan in pubblico sotto il nuovo regime dei talebani. Ad annunciarlo è stato il portavoce, Zabihullah Mujahid, in una intervista al New York Times. “La musica è proibita nell’Islam, ma speriamo che riusciremo a persuadere la gente a rinunciare, senza dover esercitare pressioni”, ha detto.

Il divieto è analogo a quello in vigore tra il 1996 e il 2001, negli anni in cui i talebani controllavano il paese. Secondo Newsweek, Mujahid è candidato alla carica di ministro dell’Informazione e della Cultura nel nuovo governo.

(AdnKronos)

