3bMeteo: sabato ancora temporali su isole ma domenica caldo nel resto Italia

SITUAZIONE. L’area di bassa pressione che dalle Baleari si è spostata dal Mediterraneo centrale alla Sardegna è circondata da un campo di alta pressione sempre che tenderà a sfaldarla gradualmente nei prossimi giorni. Nel corso del weekend la saccatura riuscirà ancora a spostarsi dalla Sardegna verso lo Stivale, ma risulterà ormai sempre più indebolita e il suo transito sull’Italia avrà conseguenze relativamente marginali sulle nostre regioni. Dopo aver coinvolto venerdì le aree più occidentali dell’Italia con qualche pioggia o temporale, lascerà sabato in eredità una residua instabilità sulle isole e sulle Alpi. Ma sempre di più prevarrà l’azione stabilizzante dell’alta pressione in irrobustimento sull’Europa centro-meridionale, alimentata inoltre da calde correnti nord africane che provocheranno un lieve aumento delle temperature domenica in un contesto più soleggiato, salvo ancora qualche locale condizioni di variabilità. Vediamo cosa ci aspetterà per il weekend:

METEO SABATO. In gran parte soleggiato o poco nuvoloso su Val Padana e gran parte del Centro-Sud peninsulare. Altrove giornata caratterizzata da velature e stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare il cielo, ad eccezione del basso versante tirrenico e delle isole maggiori dove transiteranno i residui del fronte di instabilità, responsabili di rovesci o temporali, soprattutto nelle ore diurne sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, localmente forti ma in esaurimento in serata. Qualche piovasco in formazione anche in prossimità delle zone alpine al pomeriggio, in esaurimento in serata. Temperature in ripresa di qualche grado.

METEO DOMENICA. Ciò che sarà rimasto della saccatura di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani e il tempo sull’Italia si stabilizzerà ulteriormente. La giornata risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte d’Italia. Faranno eccezione le isole maggiori, soprattutto la Sicilia, dove si avrà ancora l’occasione per qualche temporale, specie di pomeriggio sulle zone interne, in locale estensione fino alla dorsale calabrese meridionale. Qualche annuvolamento diurno a ridosso delle zone alpine, specie occidentali, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento con punte di 32/34°C sulle tirreniche centro-meridionali e al Sud. Per la tendenza per il weekend clicca qui.