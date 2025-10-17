Francesco Storace: “Dopo l’attentato a Ranucci, chi lo ha querelato ritiri le accuse”

Connect with us

Solidarietà a Sigfrido Ranucci, Storace invita politici e personaggi pubblici a un gesto concreto

Dopo l’attentato a Ranucci, il conduttore di Report, arriva la presa di posizione di Francesco Storace. L’ex ministro e presidente della Regione Lazio ha scritto su X un messaggio diretto alla politica: “A mente fredda voglio dire a destra e a sinistra che se un giornalista subisce un attentato, la solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui”.

Storace ha condannato senza mezzi termini l’attacco subito da Ranucci, definendolo “oltre ogni limite”. Ha poi criticato l’atteggiamento di chi tenta di strumentalizzare l’accaduto: “È inaccettabile che da qualcuno di sinistra si punti l’indice contro la destra e che da qualcuno di destra si scriva che Sigfrido se la sia cercata”.

Con il suo intervento, il conduttore della trasmissione ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio 1 ha voluto lanciare un appello bipartisan alla responsabilità, sottolineando che la solidarietà a Ranucci non deve limitarsi ai messaggi pubblici ma concretizzarsi in gesti coerenti.

