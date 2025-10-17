Solidarietà a Sigfrido Ranucci, Storace invita politici e personaggi pubblici a un gesto concreto
Dopo l’attentato a Ranucci, il conduttore di Report, arriva la presa di posizione di Francesco Storace. L’ex ministro e presidente della Regione Lazio ha scritto su X un messaggio diretto alla politica: “A mente fredda voglio dire a destra e a sinistra che se un giornalista subisce un attentato, la solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui”.
Storace ha condannato senza mezzi termini l’attacco subito da Ranucci, definendolo “oltre ogni limite”. Ha poi criticato l’atteggiamento di chi tenta di strumentalizzare l’accaduto: “È inaccettabile che da qualcuno di sinistra si punti l’indice contro la destra e che da qualcuno di destra si scriva che Sigfrido se la sia cercata”.
Con il suo intervento, il conduttore della trasmissione ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio 1 ha voluto lanciare un appello bipartisan alla responsabilità, sottolineando che la solidarietà a Ranucci non deve limitarsi ai messaggi pubblici ma concretizzarsi in gesti coerenti.
LE ULTIME NOTIZIE
Brigitte Bardot torna a casa dopo l’intervento: “Sto bene”
Francesco Storace: “Dopo l’attentato a Ranucci, chi lo ha querelato ritiri le accuse”
Funerali di Stato a Padova per i tre carabinieri morti a Castel D’Azzano
Caso Chiara Poggi, annullato sequestro dispositivi ex pm Venditti
Influenza in Giappone: epidemia nazionale e casi in aumento precoce
Corea del Sud: missile Hyunmoo-5 pronto entro fine anno VIDEO
Maltempo al Sud: temporali autorigeneranti e rischio idrogeologico
Trump minaccia Hamas se continuano le esecuzioni di massa a Gaza
Sciopero nazionale degli operatori ecologici, raccolta rifiuti a rischio
Funerali di Stato a Padova per i 3 carabinieri morti a Verona
(con fonte AdnKronos) attentato a Ranucci
Di Tendenza/Trending
-
In Evidenza21 ore ago
Francia, sventato piano russo per uccidere un oppositore di Putin Vladimir Ossetchkine
-
Spettacolo21 ore ago
Brigitte Bardot ricoverata per una grave malattia a Tolone
-
News22 ore ago
Morto a Ostia il ragazzo accoltellato durante una lite nella notte
-
In Evidenza22 ore ago
Grecia approva giornata lavorativa da 13 ore, forte polemica
You must be logged in to post a comment Login