Previsioni meteo weekend: maltempo al Sud, Ottobrata al Centro-Nord

L’Italia resta divisa tra perturbazioni al Sud e giornate soleggiate al Centro-Nord secondo le ultime previsioni

Le previsioni meteo weekend 18 e 19 ottobre indicano un’Italia ancora divisa in due. Il Sud sarà interessato da una nuova perturbazione in arrivo dall’Algeria, mentre al Centro-Nord persiste la Bella Ottobrata con giornate soleggiate.

Previsioni meteo weekend, maltempo al Sud

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il vortice algerino raggiungerà lo Stretto di Sicilia tra sabato sera e domenica mattina, portando temporali intensi su Sicilia e Calabria, e nuvolosità diffusa su Abruzzo, Molise e basso Lazio. I rovesci più forti interesseranno agrigentino, nisseno, ragusano, siracusano e catanese, estendendosi alla bassa Calabria ionica.

Miglioramento e spostamento del maltempo

Domenica pomeriggio il Sud vedrà un miglioramento, mentre il maltempo si sposterà gradualmente verso il Centro-Nord. Da lunedì sono attese precipitazioni al Nord-Ovest, in Toscana, Triveneto, Umbria e Lazio, con accumuli significativi di pioggia intorno al Mar Ligure entro mercoledì.

Previsioni meteo weekend: temperature e Bella Ottobrata

Nonostante la pioggia al Nord, alcune regioni del Sud e delle Isole Maggiori godranno di punte di quasi 30°C a metà settimana. A Roma le massime oscilleranno tra 24 e 25°C tra giovedì 23 e venerdì 24, confermando una fase di Ottobrata persistente. Il continuo alternarsi tra caldo e pioggia riflette i movimenti autunnali che ribaltano le condizioni meteorologiche in Italia.

(con fonte AdnKronos)

