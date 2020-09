3bMeteo: tra il caldo dell’anticiclone e le conseguenze del vortice Mediterraneo

SITUAZIONE. L’area di bassa pressione che da inizio settimana si è isolata sul Mediterraneo centrale in prossimità delle Baleari segnerà il passo nei prossimi giorni, ostacolata nel suo spostamento verso est da un campo di alta pressione che va irrobustendosi sull’Europa centrale e contemporaneamente su quella sudorientale, alimentato da calde correnti subtropicali. Intorno al centro della saccatura di bassa pressione ruoterà un impulso di instabilità che minaccerà le nostre regioni più occidentali nel corso dei prossimi giorni, ma che molto lentamente avanzerà verso est. Rimarranno invece più riparate quelle orientali, grazie alla loro lontananza dalla depressione e agli effetti stabilizzanti dell’alta pressione. Ma vediamo nel dettaglio.

METEO ITALIA MERCOLEDÌ. L’influenza della saccatura sulle Baleari sarà ancora lieve sull’Italia e la giornata sulle nostre regioni risulterà in gran parte stabile e soleggiata. La parte più avanzata del fronte in azione sul Mediterraneo occidentale determinerà soltanto alcuni annuvolamenti irregolari su Sardegna e Nordovest con isolati piovaschi al pomeriggio su ovest Alpi e zone interne sarde. Temperature in lieve aumento al Nord e clima ancora gradevole con massime non oltre i 32°C al Sud.

METEO ITALIA GIOVEDÌ. Dalle Baleari guadagna terreno verso l’Italia il fronte associato alla depressione e il tempo peggiorerà in Sardegna dove aumenterà la possibilità di piogge e temporali che localmente potranno divenire anche forti. Sul resto d’Italia attendiamo un aumento dell’instabilità sulle Alpi in genere e sull’Appennino centro-settentrionale, con qualche rovescio soprattutto di giorno e alcuni sconfinamenti serali alla pianura piemontese. Bello altrove, soprattutto sul basso Adriatico. Temperature stabili.

METEO ITALIA VENERDÌ. Poche variazioni rispetto al giorno precedente, se non un certo coinvolgimento anche della Sicilia nei fenomeni di instabilità, ovunque destinati a culminare nelle ore centrali della giornata. Temperature ancora pressoché stazionarie. Per la tendenza per il weekend clicca qui.

(fonte, immagine e dati: 3bmeteo.com)