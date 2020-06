Covid-19: altre 44 vittime in Italia e 338 nuovi casi

Coronavirus, 44 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Il bilancio complessivo delle vittime sale a 34.345. Sono 338 i nuovi contagi, di questi 244, ovvero, il 72% in Lombardia. Dal bollettino odierno della Protezione Civile cresce anche il numero dei guariti a 176.370 con un incremento di 1.505 persone rispetto a ieri. Da inizio emergenza 236.989 contagiati. Sono 209 in terapia intensiva, 11 in meno di ieri.

In otto regioni si registrano oggi zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata.