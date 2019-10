Meteo: tempo bello e stabile fino a sabato, domenica con piovaschi al nord

SITUAZIONE. Un campo anticiclonico rimarrà esteso dalle latitudini mediterranee verso la Penisola Balcanica abbracciando anche l’Italia, dove la prima parte del weekend sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato. Dovremo però fare inizialmente i conti con una residua circolazione di bassa pressione sullo Ionio che manterrà attivo un flusso di correnti settentrionali responsabili di una residua variabilità sul basso Adriatico e sulla fascia ionica, anche se non sono attesi fenomeni di rilievo. Qualche noia in più la si accuserà invece da domenica, quando l’Italia verrà a trovarsi sulla periferia occidentale dell’alta pressione, favorendo così l’insorgenza di infiltrazioni umide di origine atlantica dirette verso il Nordovest e le regioni dell’alto Tirreno, in intensificazione con il passare delle ore e responsabili entro fine giornata di qualche isolato piovasco.

METEO VENERDÌ. Pressione in rinforzo da ovest con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni tirreniche e al Nord (salvo foschie e locali nebbie nelle valli al mattino), ancora qualche annuvolamento lungo l’Adriatico e sull’estremo Sud per una residua circolazione fresca settentrionale pilotata dalla depressione ionica. Temperature generalmente miti, massime fino a 20-22°C in pianura al Nord, 22-24°C al Centro e al Sud con locali punte superiori su Puglia e Sicilia. Venti deboli o moderati settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi.

METEO SABATO. Pressione stabile sull’Italia seppur con una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia al mattino su Val Padana, sulle valli interne del Centro e sui litorali adriatici centro-settentrionali, per il resto prevarrà il sole ma con tendenza a passaggio di alcuni strati alti al Centro-Nord che offuscheranno il sole e locali annuvolamenti sulle zone ioniche, tanto che non sono esclusi locali piovaschi sulla Sicilia orientale. Temperature stazionarie, con massime fino a 24°C al Sud (punte di 26°C in Puglia) e 20-22°C al Centro Nord. Venti deboli. Mari poco mossi.

METEO DOMENICA. Alta pressione ancora presente sull’Italia ma con aumento delle infiltrazioni di aria umida occidentale, in grado di portare annuvolamenti irregolari su Nordovest, Prealpi e regioni tirreniche, associati a locali piovaschi entro sera su Liguria e Toscana. Per il resto bel tempo, pur con cieli offuscati da veli e strati alti e le consuete foschie o nebbie al mattino nelle valli interne. Temperature sempre miti con massime fino a 24/25°C al Sud e 20-22°C al Centro Nord. Venti deboli e mari poco mossi.

