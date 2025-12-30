Video
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
-
Tifone Fung-Wong colpisce le Filippine: un milione di evacuati VIDEO LIVE
-
Cargo Ups precipita in Kentucky: sette morti e diversi feriti VIDEO
La A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata riaperta tra Ovada e l’allacciamento con A10 verso Genova dopo un incidente mortale che ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e due auto
Alle 4:15 circa di oggi, martedì 30 dicembre, è stato riaperto il tratto della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, precedentemente chiuso a causa di uno scontro sulla A26 avvenuto all’altezza del km 8. L’impatto ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture.
Nello scontro ha perso la vita il conducente dell’autobus. Sul tratto interessato, al momento della riapertura, non si registrano problemi nella viabilità.
È stata inoltre riaperta la stazione di Masone in entrata verso Genova. Sul luogo sulla A26 sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.
LE ULTIME NOTIZIE
Maltempo in Italia: pioggia, neve e brusco calo delle temperature
Incidente sulla A26: riaperto il tratto tra Ovada e A10 verso Genova
Attacco a una residenza di Putin, Mosca accusa Kiev: Zelensky smentisce
Giovane donna trovata morta a Milano: corpo rinvenuto in un cortile
Deragliamento di un treno in Messico: almeno 13 morti e 98 feriti
Bolzonaro operato per singhiozzo cronico: intervento riuscito al nervo frenico
Cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati: la nuova funzione di Google
Come profumare gli ambienti in modo naturale con tre ingredienti da cucina
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario
Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News2 giorni ago
Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia
-
Flash1 giorno ago
Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni
-
Tecnologia1 giorno ago
Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio
-
News1 giorno ago
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario
You must be logged in to post a comment Login