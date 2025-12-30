Incidente sulla A26: riaperto il tratto tra Ovada e A10 verso Genova

Connect with us

La A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata riaperta tra Ovada e l’allacciamento con A10 verso Genova dopo un incidente mortale che ha coinvolto un pullman, un mezzo pesante e due auto

Alle 4:15 circa di oggi, martedì 30 dicembre, è stato riaperto il tratto della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, precedentemente chiuso a causa di uno scontro sulla A26 avvenuto all’altezza del km 8. L’impatto ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture.

Nello scontro ha perso la vita il conducente dell’autobus. Sul tratto interessato, al momento della riapertura, non si registrano problemi nella viabilità.

È stata inoltre riaperta la stazione di Masone in entrata verso Genova. Sul luogo sulla A26 sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.

(con fonte AdnKronos)

