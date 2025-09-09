Ucraina: strage a Yarova, raid russo contro civili: oltre 20 morti

Zelensky: “Colpiti mentre ritiravano le pensioni, serve risposta immediata del mondo”

Kiev – Più di venti civili sono morti oggi, martedì 9 settembre, in un attacco aereo russo sul villaggio di Yarova, nella regione di Donetsk. Il raid, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha colpito in pieno la popolazione durante la distribuzione delle pensioni. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato di “persone comuni assassinate in pieno giorno” e invocato una reazione forte da parte della comunità internazionale.

La dinamica dell’attacco

Secondo il governatore militare regionale Vadym Filashkin, l’attacco ha provocato almeno 21 morti e altrettanti feriti. “I russi hanno colpito deliberatamente civili mentre venivano distribuite le pensioni. Questa non è guerra, è puro terrorismo”, ha dichiarato. Le immagini diffuse dai soccorritori mostrano edifici distrutti e corpi senza vita lungo le strade del piccolo insediamento agricolo.

L’appello di Zelensky

Nel suo messaggio su X, il presidente ucraino ha ribadito che “attacchi come questo non possono restare senza risposta. Serve una reazione dagli Stati Uniti, dall’Europa, dal G20. Servono nuove sanzioni, azioni dure, passi concreti per costringere la Russia a fermarsi”. Zelensky ha sottolineato come la capacità russa di continuare a colpire indiscriminatamente i civili derivi anche dall’assenza di misure punitive sufficientemente incisive.

La reazione europea

Da Strasburgo è arrivata la voce dell’Alta Rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, che ha ribadito la linea dura dell’Unione: “La sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. I beni sovrani russi devono rimanere congelati fino a quando Mosca non avrà fermato la sua guerra illegale e non avrà risarcito i danni inflitti”. Kallas ha invitato a non cedere alla stanchezza: “La Russia non ha piegato la determinazione di Kiev e non deve infrangere la nostra”.

Un conflitto senza tregua

L’attacco a Yarova conferma l’escalation dei raid russi contro aree abitate, in un conflitto che da oltre due anni devasta il Donbass e il resto dell’Ucraina. Una guerra che continua a colpire in modo indiscriminato la popolazione civile e che, come sottolinea Zelensky, rischia di trascinarsi senza un impegno più deciso da parte della comunità internazionale.

