Angela Rayner lascia la vicepremiership dopo lo scandalo sulla seconda casa

Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
La numero due del Labour si dimette: “Errore involontario, ma mi assumo la responsabilità”
Le dimissioni – Angela Rayner si è dimessa dall’incarico di vice premier britannica, ministra per la Casa e vice leader del Labour, dopo lo scandalo sul mancato pagamento dell’imposta corretta sulla seconda casa. La politica aveva applicato un’aliquota più bassa, classificando come abitazione principale l’appartamento di Hove, vicino a Brighton, nonostante vivesse spesso con i figli nella casa di famiglia ad Ashton, nell’area di Manchester.
L’indagine e il caso politico
Rayner si era autodenunciata al consulente etico del governo, ammettendo di dover versare un importo aggiuntivo stimato attorno alle 40.000 sterline (circa 46.000 euro). L’indagine, consegnata al premier Keir Starmer, è arrivata poche ore prima dell’annuncio delle dimissioni. Secondo il Guardian, la vicenda rappresenta un duro colpo per il primo ministro, che perde “una delle voci più autentiche e forti della classe operaia” del suo esecutivo, proprio mentre il Labour arretra nei sondaggi a vantaggio del partito di Nigel Farage, Reform UK.
Il nodo patrimoniale
Poco prima dell’acquisto della casa di Hove, dal valore di 800.000 sterline (oltre 920.000 euro), Rayner aveva trasferito la quota della casa di Ashton in un trust familiare creato nel 2020 per sostenere economicamente un figlio con disabilità permanenti. Questa scelta, emersa durante le rivelazioni, ha alimentato le accuse di ipocrisia nei suoi confronti, soprattutto in vista del probabile aumento delle tasse sugli immobili previsto nella legge di bilancio autunnale. Negli ultimi giorni, la residenza di Hove è stata anche vandalizzata con scritte e insulti come “evasore fiscale”.
La lettera di addio
Nella lettera indirizzata a Starmer, Rayner ha espresso il suo “profondo rincrescimento per non aver cercato la consulenza di un commercialista”, ribadendo che l’errore è stato “involontario”. Ha poi aggiunto di assumersi “piena responsabilità” e di credere che “chi serve i cittadini britannici al governo debba sempre rispettare i più alti standard”.
LE ULTIME NOTIZIE
Mpox, l’Oms revoca lo stato di emergenza globale: resta attenzione in Africa
Trump vuole rinominare il Pentagono: torna il “Dipartimento della Guerra”
Angela Rayner lascia la vicepremiership dopo lo scandalo sulla seconda casa
Joe Biden operato per un tumore alla pelle
Chirurghi italiani plaudono allo scudo penale: “Garantisce serenità e sicurezza nelle sale operatorie”
Google multata dalla Commissione Europea: 2,95 miliardi per abuso di posizione dominante nell’adtech
Tragedia a Sannazzaro De’ Burgondi: scontro frontale tra auto e camper, un morto e due feriti
Monza, F1: Lando Norris domina le seconde libere, Ferrari vicina con Leclerc
Angela Rayner resigns as Deputy Prime Minister following scandal over second home
Viterbo, esclusa la pista terroristica: indagine su arresti punta a criminalità turca
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Primo Piano13 ore ago
Putin avverte: “Truppe occidentali in Ucraina obiettivi legittimi”
-
Meteo14 ore ago
Meteo, weekend di sole e caldo come appendice d’estate
-
Sport14 ore ago
Us Open 2025, Sinner sfida Auger-Aliassime in semifinale
-
Sport14 ore ago
Formula 1, al via il weekend del Gp d’Italia a Monza
You must be logged in to post a comment Login