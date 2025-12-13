Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura contro l’ultra fast fashion

Connect with us

Published

2 ore ago

on

La tassa sui piccoli pacchi punta a contrastare l’ultra fast fashion cinese e a tutelare il sistema produttivo europeo della moda

La tassa sui piccoli pacchi torna al centro del dibattito politico ed economico. A chiarirne le finalità è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine di Atreju. Il provvedimento, ha spiegato, nasce da un confronto in corso con le associazioni di categoria e si inserisce in un quadro di misure europee richieste esplicitamente dall’Italia.

Secondo Urso, la tassa sui piccoli pacchi rappresenta uno strumento necessario per arginare quella che ha definito un’“invasione di cavallette cinesi”, ossia l’arrivo massiccio di prodotti a bassissimo costo che stanno mettendo sotto pressione il comparto europeo della moda e dell’abbigliamento, oltre a confondere i consumatori.

La misura, attualmente in discussione nella legge di bilancio, si affiancherà ai dazi predisposti dalla Commissione europea e introdurrà una piccola tassazione sui pacchi di modico valore provenienti dalla Cina. “Non riguarda i prodotti realizzati in Europa”, ha precisato Urso, sottolineando che l’obiettivo è colpire esclusivamente le importazioni extra-Ue.

Il ministro ha collegato il fenomeno dell’ultra fast fashion anche ai dazi imposti dagli Stati Uniti su alcuni prodotti cinesi. Secondo questa lettura, le merci che incontrano difficoltà ad accedere al mercato americano si riversano in modo crescente su quello europeo, rendendo necessaria una risposta coordinata. In questo contesto, la tassa sui piccoli pacchi diventa uno strumento difensivo per proteggere la filiera industriale europea e il Made in Italy.

LE ULTIME NOTIZIE

Freezing of Russian assets, Moscow threatens retaliation and warns the EU

13 Dicembre 2025
The European Union's decision to freeze Russian assets provokes a reaction from Moscow. Zakharova announces countermeasures while the peace plan...
Read More
Freezing of Russian assets, Moscow threatens retaliation and warns the EU

Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura contro l’ultra fast fashion

13 Dicembre 2025
La tassa sui piccoli pacchi punta a contrastare l’ultra fast fashion cinese e a tutelare il sistema produttivo europeo della...
Read More
Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura contro l’ultra fast fashion

Raid Idf a Gaza City, ucciso leader Hamas Raad Saad

13 Dicembre 2025
Nel raid Idf a Gaza City è stato ucciso Raad Saad, dirigente di Hamas. Intanto Hezbollah ribadisce che non deporrà...
Read More
Raid Idf a Gaza City, ucciso leader Hamas Raad Saad

Omicidio Gaetano Cicerale a San Severo scuote la comunità

13 Dicembre 2025
L’omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo ha sconvolto la città: i carabinieri indagano sul caso mentre la sindaca esprime...
Read More
Omicidio Gaetano Cicerale a San Severo scuote la comunità

Sequestro Usa in mare: WSJ, fermata nave con materiali per l’Iran

13 Dicembre 2025
Gli Stati Uniti hanno sequestrato in mare materiali destinati all'Iran, potenzialmente utilizzabili per il programma missilistico. L’operazione ha avuto luogo...
Read More
Sequestro Usa in mare: WSJ, fermata nave con materiali per l’Iran

Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk

13 Dicembre 2025
I raid russi su Odessa hanno colpito la città per quattro ore causando blackout diffusi e aumentando le tensioni nella...
Read More
Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk

Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò

13 Dicembre 2025
Una donna è stata salvata a Gambolò dopo aver inviato la sua posizione Gps a un conoscente. La polizia ha...
Read More
Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò

Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate

13 Dicembre 2025
Archeologi francesi hanno scoperto un tesoro romano a Senon con oltre 25mila monete antiche risalenti al III secolo d.C., offrendo...
Read More
Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate

Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

13 Dicembre 2025
Il sole domina il weekend, ma dal 16 dicembre una perturbazione atlantica porterà peggioramento e neve sull’Italia, con Piemonte, Toscana...
Read More
Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump

13 Dicembre 2025
L’escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si arresta: bombardamenti, vittime e migliaia di sfollati nonostante gli sforzi di Donald...
Read More
Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump
Freezing of Russian assets, Moscow threatens retaliation and warns the EU Freezing of Russian assets, Moscow threatens... 13 Dicembre 2025
Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura contro l’ultra fast fashion Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura... 13 Dicembre 2025
Raid Idf a Gaza City, ucciso leader Hamas Raad Saad Raid Idf a Gaza City, ucciso... 13 Dicembre 2025
Omicidio Gaetano Cicerale a San Severo scuote la comunità Omicidio Gaetano Cicerale a San Severo... 13 Dicembre 2025
Sequestro Usa in mare: WSJ, fermata nave con materiali per l’Iran Sequestro Usa in mare: WSJ, fermata... 13 Dicembre 2025
Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk Raid russi su Odessa: blackout e... 13 Dicembre 2025
Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò Donna salvata grazie al Gps: arrestato... 13 Dicembre 2025
Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate Scoperto un tesoro romano a Senon:... 13 Dicembre 2025
Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre Sole nel weekend, poi peggioramento e... 13 Dicembre 2025
Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump Escalation militare tra Thailandia e Cambogia... 13 Dicembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending