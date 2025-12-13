Tassa sui piccoli pacchi, Urso: misura contro l’ultra fast fashion

La tassa sui piccoli pacchi punta a contrastare l’ultra fast fashion cinese e a tutelare il sistema produttivo europeo della moda

La tassa sui piccoli pacchi torna al centro del dibattito politico ed economico. A chiarirne le finalità è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine di Atreju. Il provvedimento, ha spiegato, nasce da un confronto in corso con le associazioni di categoria e si inserisce in un quadro di misure europee richieste esplicitamente dall’Italia.

Secondo Urso, la tassa sui piccoli pacchi rappresenta uno strumento necessario per arginare quella che ha definito un’“invasione di cavallette cinesi”, ossia l’arrivo massiccio di prodotti a bassissimo costo che stanno mettendo sotto pressione il comparto europeo della moda e dell’abbigliamento, oltre a confondere i consumatori.

La misura, attualmente in discussione nella legge di bilancio, si affiancherà ai dazi predisposti dalla Commissione europea e introdurrà una piccola tassazione sui pacchi di modico valore provenienti dalla Cina. “Non riguarda i prodotti realizzati in Europa”, ha precisato Urso, sottolineando che l’obiettivo è colpire esclusivamente le importazioni extra-Ue.

Il ministro ha collegato il fenomeno dell’ultra fast fashion anche ai dazi imposti dagli Stati Uniti su alcuni prodotti cinesi. Secondo questa lettura, le merci che incontrano difficoltà ad accedere al mercato americano si riversano in modo crescente su quello europeo, rendendo necessaria una risposta coordinata. In questo contesto, la tassa sui piccoli pacchi diventa uno strumento difensivo per proteggere la filiera industriale europea e il Made in Italy.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)