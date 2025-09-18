Connect with us

Published

33 minuti ago

on

Zaia firma il decreto: candidature da presentare il 24 e 25 ottobre

Venezia – Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto che ufficializza le elezioni regionali per domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

“Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente la data delle nuove elezioni regionali”, ha dichiarato il governatore, precisando che le liste e le candidature alla carica di consigliere o presidente dovranno essere presentate il 24 e 25 ottobre.

Zaia ha auspicato una campagna elettorale “di reale, civile e sereno confronto costruttivo, condotto nell’interesse di tutti i veneti”, ringraziando i cittadini e invitandoli a partecipare al voto.

LE ULTIME NOTIZIE

Veneto al voto il 23 e 24 novembre per il rinnovo del Consiglio regionale

18 Settembre 2025
Zaia firma il decreto: candidature da presentare il 24 e 25 ottobre Venezia – Il presidente della Regione Veneto, Luca...
Read More
Veneto al voto il 23 e 24 novembre per il rinnovo del Consiglio regionale

Aggredito in carcere Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin

18 Settembre 2025
Colpito da un detenuto a Montorio, l’episodio risale ad agosto ma emerge solo ora Verona – Filippo Turetta, condannato all’ergastolo...
Read More
Aggredito in carcere Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Weekend estivo, poi brusco stop: piogge e 10 gradi in meno dal 22 settembre

18 Settembre 2025
Sole e caldo record fino a domenica, ma l’equinozio segna l’arrivo di un’autentica svolta autunnale Roma – Ultimi giorni d’estate...
Read More
Weekend estivo, poi brusco stop: piogge e 10 gradi in meno dal 22 settembre

Gaza sotto assedio, 400mila in fuga. Cresce la condanna internazionale

18 Settembre 2025
Avanzata israeliana, vittime civili e nuove accuse di “genocidio” mentre Smotrich parla di “miniera d’oro immobiliare” Gaza/Tel Aviv/Washington – La...
Read More
Gaza sotto assedio, 400mila in fuga. Cresce la condanna internazionale

Napoli celebra Pino Daniele con un concerto-evento sold out

18 Settembre 2025
Piazza del Plebiscito gremita per i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa del musicista Napoli – Un...
Read More
Napoli celebra Pino Daniele con un concerto-evento sold out

Centrodestra all’assalto finale sulla riforma della giustizia

18 Settembre 2025
Meloni e Tajani rilanciano la separazione delle carriere, obiettivo entro la legislatura Roma – Il centrodestra prepara l’affondo decisivo in...
Read More
Centrodestra all’assalto finale sulla riforma della giustizia

Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St-Pierre

18 Settembre 2025
Il mezzo era guidato dallo zio, inutili i tentativi di soccorso St-Pierre (Valle d’Aosta) – Tragedia in un’azienda agricola del...
Read More
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St-Pierre

Champions League: Inter vince 2-0, Atalanta ko con il PSG

17 Settembre 2025
Doppietta di Thuram ad Amsterdam, debutto difficile per la Dea di Juric a Parigi L'Inter di Cristian Chivu ha esordito...
Read More
Champions League: Inter vince 2-0, Atalanta ko con il PSG

Navalny, i test confermano l’avvelenamento

17 Settembre 2025
La vedova Julia: “Due laboratori indipendenti, in Paesi diversi, hanno riscontrato tracce tossiche” Julia Navalnaya ha annunciato su X che...
Read More
Navalny, i test confermano l’avvelenamento

Gaza, Smotrich: ‘A real estate gold mine’, hostage release secondary

17 Settembre 2025
Israeli Finance Minister announces negotiations with the US on commercial reconstruction of the enclave Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich outlined...
Read More
Gaza, Smotrich: ‘A real estate gold mine’, hostage release secondary
Veneto al voto il 23 e 24 novembre per il rinnovo del Consiglio regionale Veneto al voto il 23 e... 18 Settembre 2025
Aggredito in carcere Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin Aggredito in carcere Filippo Turetta, condannato... 18 Settembre 2025
Weekend estivo, poi brusco stop: piogge e 10 gradi in meno dal 22 settembre Weekend estivo, poi brusco stop: piogge... 18 Settembre 2025
Gaza sotto assedio, 400mila in fuga. Cresce la condanna internazionale Gaza sotto assedio, 400mila in fuga.... 18 Settembre 2025
Napoli celebra Pino Daniele con un concerto-evento sold out Napoli celebra Pino Daniele con un... 18 Settembre 2025
Centrodestra all’assalto finale sulla riforma della giustizia Centrodestra all’assalto finale sulla riforma della... 18 Settembre 2025
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St-Pierre Bimbo di 3 mesi muore travolto... 18 Settembre 2025
Champions League: Inter vince 2-0, Atalanta ko con il PSG Champions League: Inter vince 2-0, Atalanta... 17 Settembre 2025
Navalny, i test confermano l’avvelenamento Navalny, i test confermano l’avvelenamento 17 Settembre 2025
Gaza, Smotrich: ‘A real estate gold mine’, hostage release secondary Gaza, Smotrich: ‘A real estate gold... 17 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending