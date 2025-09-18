Veneto al voto il 23 e 24 novembre per il rinnovo del Consiglio regionale

Zaia firma il decreto: candidature da presentare il 24 e 25 ottobre

Venezia – Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto che ufficializza le elezioni regionali per domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

“Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente la data delle nuove elezioni regionali”, ha dichiarato il governatore, precisando che le liste e le candidature alla carica di consigliere o presidente dovranno essere presentate il 24 e 25 ottobre.

Zaia ha auspicato una campagna elettorale “di reale, civile e sereno confronto costruttivo, condotto nell’interesse di tutti i veneti”, ringraziando i cittadini e invitandoli a partecipare al voto.

