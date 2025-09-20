Fitch promuove Italia a BBB+: fiducia su conti pubblici e crescita

L’agenzia di rating alza il giudizio sul debito sovrano italiano grazie a stabilità politica, prudenza fiscale e riforme strutturali. Dunque Fitch promuove Italia, soddisfazione del governo Meloni

Come previsto dai mercati, l’agenzia Fitch ha promosso l’Italia, innalzando il rating sovrano da BBB a BBB+. Si tratta del primo rialzo dal dicembre 2021, quando il giudizio era passato da BBB- a BBB durante il governo Draghi. Fitch aveva già migliorato l’outlook da “stabile” a “positivo” nel 2024, anticipando la decisione.

Le motivazioni dell’upgrade

Secondo Fitch, il rialzo riflette “una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell’Italia, sostenuta da crescente prudenza nei conti pubblici e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi di bilancio a breve e medio termine previsti dal nuovo quadro di bilancio dell’UE”. L’agenzia cita anche “un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni”, fattori che compensano i rischi legati a un debito ancora elevato.

Deficit e debito sotto controllo

Per il triennio 2025-2027 Fitch prevede un calo graduale del deficit, stimato al 3,1% del PIL nel 2025 contro il 3,3% programmato, grazie a un gettito fiscale robusto e a un rigoroso controllo della spesa. L’Italia punta a ridurre il deficit al 2,6% nel 2027 e sotto il 2% entro il 2029. Sul fronte del debito, dopo il calo di oltre 20 punti percentuali dal 2020 al 2024, l’agenzia stima un lieve aumento al 137,5% del PIL nel 2026 per gli effetti del superbonus, ma una successiva discesa fino al 134% entro il 2030.

Le reazioni del governo

La premier Giorgia Meloni parla di “chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali” e di “conti in ordine, responsabilità e aumento dell’occupazione che producono risultati concreti”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea il “tanto studio e lavoro serio e riservato” che ha riportato l’Italia “sulla giusta strada”.

Fitch promuove Italia: prospettive economiche

Fitch giudica credibili le politiche economiche italiane e stima una crescita nominale intorno al 3% nei prossimi anni, con un avanzo primario sostenuto. Gli impegni di pianificazione pluriennale sono considerati un “ancoraggio” che contrasta con l’instabilità politica del passato e rafforza la fiducia dei mercati nella sostenibilità del debito.

