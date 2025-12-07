Meloni sostiene la pace in Ucraina in colloquio con Zelensky

Giorgia Meloni, durante una telefonata con Volodymyr Zelensky, ha confermato il sostegno dell’Italia al processo di pace in Ucraina e l’invio di generatori a sostegno delle infrastrutture civili
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista delle visite che il leader ucraino effettuerà a Londra, Bruxelles e Roma per discutere il processo di pace in Ucraina con i principali leader europei.
Durante la conversazione, Meloni ha ribadito il sostegno italiano al negoziato in corso, sottolineando l’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Palazzo Chigi specifica che la premier ha evidenziato come la disponibilità dell’Ucraina a sedersi al tavolo negoziale sia fondamentale e ha auspicato un’analoga apertura da parte russa.
Inoltre, Meloni ha espresso solidarietà all’Ucraina a seguito dei recenti attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili e ha annunciato l’invio di generatori e forniture di emergenza, prodotti da aziende italiane, a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione ucraina. Le consegne inizieranno nelle prossime settimane, confermando l’impegno concreto dell’Italia nel sostenere la pace in Ucraina.
(con fonte AdnKronos)
