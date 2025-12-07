Arrestato primario Roberto Palumbo per corruzione nella gestione dialisi

Roberto Palumbo, primario al Sant’Eugenio di Nefrologia e Dialisi, e l’imprenditore Maurizio Terra sono stati arrestati giovedì scorso per corruzione nella gestione dei pazienti in dialisi

La polizia di Stato ha arrestato Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, insieme all’imprenditore Maurizio Terra, titolare di cliniche private specializzate in dialisi. L’arresto è avvenuto giovedì 4 dicembre, quando gli agenti hanno sorpreso Palumbo mentre riceveva da Terra una busta contenente 3mila euro in contanti, vicino alla Regione Lazio, a bordo dell’auto del medico.

L’inchiesta, condotta dalla sezione anticorruzione della squadra mobile e coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, ipotizza una corruzione nella gestione dialisi: i pazienti dimessi dall’ospedale sarebbero stati indirizzati verso strutture private riconducibili a Terra in cambio di benefit e vantaggi economici. Dopo l’arresto, sono state eseguite perquisizioni e sequestrati telefoni e documenti.

Palumbo è stato portato in carcere con l’accusa di corruzione, mentre Terra è agli arresti domiciliari, in attesa della decisione del gip sulla convalida delle misure. Secondo le indagini, il primario avrebbe utilizzato la propria posizione di dirigente dell’Unità Operativa Complessa per favorire cliniche di interesse personale, impartendo istruzioni al proprio staff affinché i pazienti effettuassero la dialisi esclusivamente in quelle strutture.

Inoltre, parte dei pagamenti illeciti sarebbe stata mascherata tramite fatture per operazioni inesistenti, emesse da una società ‘schermo’ costituita ad hoc da un prestanome, nella quale Palumbo non rivestiva alcuna carica né deteneva partecipazioni. L’indagine, in corso da circa un anno, coinvolgerebbe più di dieci persone tra indagati e collaboratori.

(con fonte AdnKronos)