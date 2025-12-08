Alta pressione e caldo anomalo: meteo stabile e mite in Italia

Nei prossimi giorni il clima resterà anticiclonico, con sole in montagna e nebbie in pianura
L’Italia si prepara a giorni di alta pressione e caldo anomalo, con sole prevalente quasi ovunque e temperature al di sopra della media del periodo. Gli esperti segnalano un contesto stabile soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord e nelle grandi vallate interne permane il rischio di nebbie e smog.
Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone bloccherà ogni tentativo dell’aria fredda e delle perturbazioni di raggiungere la Penisola, determinando un periodo di clima mite e stabile anche su buona parte d’Europa. Tuttavia, nelle pianure e nelle vallate interne, la persistenza dell’alta pressione favorisce il ristagno dell’aria fredda e la formazione dell’inversione termica, con il conseguente accumulo di inquinanti.
In montagna la situazione appare opposta: le vette si trovano al di sopra dello strato d’inversione e del “mare di nebbia”, ricevendo radiazione solare diretta. Qui le temperature risultano più alte rispetto alle pianure, creando il tipico paradosso invernale con nebbia e freddo al livello del mare e clima mite in quota.
Le previsioni per i prossimi giorni indicano:
Lunedì 8 dicembre: Nord soleggiato, nubi basse o nebbie in Val Padana; Centro e Sud bel tempo.
Martedì 9 dicembre: Nord prevalenza di sole, nubi basse in Val Padana e pioviggine in Liguria; Centro poco nuvoloso, Sud soleggiato.
Mercoledì 10 dicembre: Nord nebbie e nubi basse; Centro poco nuvoloso e mite; Sud molto mite e soleggiato.
La tendenza generale resta caratterizzata da alta pressione e caldo anomalo, con tempo stabile e valori termici superiori alla media, soprattutto al Centro-Sud. Le Alpi registreranno uno zero termico tra 3500 e 4000 metri, un livello quasi estivo, mentre le pianure del Nord avranno temperature tra 5 e 11°C e punte vicine ai 20°C al Centro-Sud.
(con fonte AdnKronos)
