Alta pressione e caldo anomalo: meteo stabile e mite in Italia

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Nei prossimi giorni il clima resterà anticiclonico, con sole in montagna e nebbie in pianura

L’Italia si prepara a giorni di alta pressione e caldo anomalo, con sole prevalente quasi ovunque e temperature al di sopra della media del periodo. Gli esperti segnalano un contesto stabile soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord e nelle grandi vallate interne permane il rischio di nebbie e smog.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone bloccherà ogni tentativo dell’aria fredda e delle perturbazioni di raggiungere la Penisola, determinando un periodo di clima mite e stabile anche su buona parte d’Europa. Tuttavia, nelle pianure e nelle vallate interne, la persistenza dell’alta pressione favorisce il ristagno dell’aria fredda e la formazione dell’inversione termica, con il conseguente accumulo di inquinanti.

In montagna la situazione appare opposta: le vette si trovano al di sopra dello strato d’inversione e del “mare di nebbia”, ricevendo radiazione solare diretta. Qui le temperature risultano più alte rispetto alle pianure, creando il tipico paradosso invernale con nebbia e freddo al livello del mare e clima mite in quota.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano:

Lunedì 8 dicembre: Nord soleggiato, nubi basse o nebbie in Val Padana; Centro e Sud bel tempo.

Martedì 9 dicembre: Nord prevalenza di sole, nubi basse in Val Padana e pioviggine in Liguria; Centro poco nuvoloso, Sud soleggiato.

Mercoledì 10 dicembre: Nord nebbie e nubi basse; Centro poco nuvoloso e mite; Sud molto mite e soleggiato.

La tendenza generale resta caratterizzata da alta pressione e caldo anomalo, con tempo stabile e valori termici superiori alla media, soprattutto al Centro-Sud. Le Alpi registreranno uno zero termico tra 3500 e 4000 metri, un livello quasi estivo, mentre le pianure del Nord avranno temperature tra 5 e 11°C e punte vicine ai 20°C al Centro-Sud.

LE ULTIME NOTIZIE

Alta pressione e caldo anomalo: meteo stabile e mite in Italia

8 Dicembre 2025
Nei prossimi giorni il clima resterà anticiclonico, con sole in montagna e nebbie in pianura L’Italia si prepara a giorni...
Read More
Alta pressione e caldo anomalo: meteo stabile e mite in Italia

Incidente tra Cina-Giappone a Okinawa: radar cinese punta F-15

8 Dicembre 2025
Nuovo incidente tra Cina-Giappone: un J-15 cinese ha puntato il radar contro F-15 giapponesi a Okinawa. Tokyo convoca l’ambasciatore cinese...
Read More
Incidente tra Cina-Giappone a Okinawa: radar cinese punta F-15

Domiciliari per Palumbo, primario Nefrologia e Dialisi accusato di corruzione

8 Dicembre 2025
Il provvedimento del gip di Roma dopo il fermo in flagranza del 4 dicembre del primaria di Nefrologia e Dialisi...
Read More
Domiciliari per Palumbo, primario Nefrologia e Dialisi accusato di corruzione

Francesca Albanese e Hamas, le rivelazioni de “Il Tempo” su incontri con i leader

8 Dicembre 2025
Il Tempo pubblica nuovi dettagli sui rapporti contestati tra Francesca Albanese e Hamas, ricostruendo eventi e presenze considerate critiche e...
Read More
Francesca Albanese e Hamas, le rivelazioni de “Il Tempo” su incontri con i leader

Post-Assad Syria: one year after the fall of the regime

8 Dicembre 2025
One year after the fall of Bashar al-Assad, al-Sharaa's Syria celebrates Liberation Day amid international openings, economic crisis, sectarian violence...
Read More
Post-Assad Syria: one year after the fall of the regime

Trump Jr. critica l’Europa e rilancia la nuova posizione Usa su Ucraina

8 Dicembre 2025
L'amministrazione americana è pronta a mollare l'Ucraina e a Mosca la nuova posizione Usa piace molto... Moltissimo Dal Forum di...
Read More
Trump Jr. critica l’Europa e rilancia la nuova posizione Usa su Ucraina

Siria post-Assad: un anno dopo la caduta del regime

8 Dicembre 2025
A un anno dalla caduta di Bashar al-Assad, la Siria di al-Sharaa celebra la Festa della Liberazione tra aperture internazionali,...
Read More
Siria post-Assad: un anno dopo la caduta del regime

Arrestato primario Roberto Palumbo per corruzione nella gestione dialisi

7 Dicembre 2025
Roberto Palumbo, primario al Sant’Eugenio di Nefrologia e Dialisi, e l’imprenditore Maurizio Terra sono stati arrestati giovedì scorso per corruzione...
Read More
Arrestato primario Roberto Palumbo per corruzione nella gestione dialisi

Meloni sostiene la pace in Ucraina in colloquio con Zelensky

7 Dicembre 2025
Giorgia Meloni, durante una telefonata con Volodymyr Zelensky, ha confermato il sostegno dell’Italia al processo di pace in Ucraina e...
Read More
Meloni sostiene la pace in Ucraina in colloquio con Zelensky

Caso Tatiana Tramacere, avvocato di Dragos: “Nessun maltrattamento”

7 Dicembre 2025
L’avvocato di Dragos Gheormescu chiarisce che la studentessa Tatiana Tramacere era libera e non ci sono prove di violenze, mentre...
Read More
Caso Tatiana Tramacere, avvocato di Dragos: “Nessun maltrattamento”
Alta pressione e caldo anomalo: meteo stabile e mite in Italia Alta pressione e caldo anomalo: meteo... 8 Dicembre 2025
Incidente tra Cina-Giappone a Okinawa: radar cinese punta F-15 Incidente tra Cina-Giappone a Okinawa: radar... 8 Dicembre 2025
Domiciliari per Palumbo, primario Nefrologia e Dialisi accusato di corruzione Domiciliari per Palumbo, primario Nefrologia e... 8 Dicembre 2025
Francesca Albanese e Hamas, le rivelazioni de “Il Tempo” su incontri con i leader Francesca Albanese e Hamas, le rivelazioni... 8 Dicembre 2025
Post-Assad Syria: one year after the fall of the regime Post-Assad Syria: one year after the... 8 Dicembre 2025
Trump Jr. critica l’Europa e rilancia la nuova posizione Usa su Ucraina Trump Jr. critica l’Europa e rilancia... 8 Dicembre 2025
Siria post-Assad: un anno dopo la caduta del regime Siria post-Assad: un anno dopo la... 8 Dicembre 2025
Arrestato primario Roberto Palumbo per corruzione nella gestione dialisi Arrestato primario Roberto Palumbo per corruzione... 7 Dicembre 2025
Meloni sostiene la pace in Ucraina in colloquio con Zelensky Meloni sostiene la pace in Ucraina... 7 Dicembre 2025
Caso Tatiana Tramacere, avvocato di Dragos: “Nessun maltrattamento” Caso Tatiana Tramacere, avvocato di Dragos:... 7 Dicembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending