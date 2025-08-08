Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Il numero uno del mondo torna in campo sabato 9 agosto per difendere il titolo nel Masters 1000 americano
Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il numero uno del ranking Atp esordirà sabato 9 agosto al Masters 1000 di Cincinnati contro il colombiano Daniel Galan, numero 134 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Per l’altoatesino comincia la fase di avvicinamento agli US Open, in un torneo che lo vede campione in carica e in cui dovrà difendere punti importanti per restare in vetta alla classifica mondiale.
I precedenti tra i due
Sinner e Galan si sono affrontati due volte in carriera. Il primo incrocio risale al 2021, durante una sfida di round robin in Coppa Davis; il secondo agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. In entrambi i casi, l’azzurro ha vinto senza particolari difficoltà.
Orario e dove vedere il match
La sfida è in programma sabato 9 agosto, ma l’orario esatto deve ancora essere definito. Il torneo maschile di Cincinnati sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. Per il torneo femminile, diretta tv in chiaro su SuperTennis e streaming su SuperTenniX.
LE ULTIME NOTIZIE
Sinner debutta a Cincinnati contro Galan: dove vederlo in tv e streaming
Gaza City: Netanyahu gets green light to take control, despite military warnings
Capaci in lutto per Simona Cinà, 20 anni: folla commossa ai funerali
Due ragazze segregate e abusate in casa: arrestato un 40enne
Soccorritore del 118 ucciso davanti alla sede a Buddusò
Trump avrebbe urlato a Netanyahu su Gaza: “Fake news”, replica Israele
Libri scolastici, spesa alle stelle: fino a 1.250 euro a studente
Furto nella villa di Fiorello, bottino da oltre 300mila euro
Panino killer a Diamante: un morto e otto ricoveri per sospetto botulino
L’India sfida i dazi di Trump e riapre il dialogo con la Cina
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News21 ore ago
Trump ready to meet Putin, but first he needs to meet Zelensky face to face
-
International-News13 ore ago
Netanyahu gets green light to conquer Gaza City
-
Flash11 ore ago
Panino killer a Diamante: un morto e otto ricoveri per sospetto botulino
-
Primo Piano20 ore ago
Trump pronto a incontrare Putin, ma prima serve un faccia a faccia con Zelensky
You must be logged in to post a comment Login