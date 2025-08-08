Sinner debutta a Cincinnati contro Galan: dove vederlo in tv e streaming

Connect with us

Il numero uno del mondo torna in campo sabato 9 agosto per difendere il titolo nel Masters 1000 americano

Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il numero uno del ranking Atp esordirà sabato 9 agosto al Masters 1000 di Cincinnati contro il colombiano Daniel Galan, numero 134 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Per l’altoatesino comincia la fase di avvicinamento agli US Open, in un torneo che lo vede campione in carica e in cui dovrà difendere punti importanti per restare in vetta alla classifica mondiale.

I precedenti tra i due
Sinner e Galan si sono affrontati due volte in carriera. Il primo incrocio risale al 2021, durante una sfida di round robin in Coppa Davis; il secondo agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. In entrambi i casi, l’azzurro ha vinto senza particolari difficoltà.

Orario e dove vedere il match
La sfida è in programma sabato 9 agosto, ma l’orario esatto deve ancora essere definito. Il torneo maschile di Cincinnati sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV. Per il torneo femminile, diretta tv in chiaro su SuperTennis e streaming su SuperTenniX.

