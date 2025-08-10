Etna, nuova bocca effusiva e colata lavica a 3mila metri

Connect with us

L’Ingv segnala attività sul versante sud della Bocca Nuova. Nessuna variazione sismica significativa

Questa mattina si è registrata l’apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova, a circa 3.000 metri di quota, da cui è partita una colata lavica. Lo comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo.

Direzione e monitoraggio
Il flusso lavico si sta muovendo verso sud. Personale dell’Ingv è impegnato in rilievi sul terreno per valutare l’evoluzione del fenomeno e monitorare l’attività vulcanica in corso.

Situazione sismica stabile
Secondo l’Ingv, dal punto di vista sismico non si registrano variazioni rilevanti. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a circa 2.800 metri di quota, tra la Voragine e il Cratere di Nord-Est, e non si rileva attività infrasonica significativa.

