Carburanti, rincari record: benzina e diesel volano in tutta Italia

Come sempre in questi casi la rapidità di salita dei prezzi è immediata. Così come invece poi la discesa diventa lenta, lentissima. In una settimana benzina self service aumenta di 4 cent, diesel di oltre 6 cent. Sicilia la regione più colpita, ma rincari pesanti anche al Nord

Continuano a salire i costi di benzina e diesel con aumenti significativi in tutta Italia. Secondo i dati ufficiali del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nel solo arco di una settimana, dal 16 al 23 giugno, la benzina in modalità self service è cresciuta di 4 centesimi al litro, pari a un incremento di circa 2 euro per un pieno da 50 litri. Il diesel ha subito un rincaro ancora più marcato, salendo di 6,16 centesimi, equivalenti a 3 euro e 8 cent in più a ogni rifornimento.

Sicilia, regione più colpita dai rincari

L’Unione nazionale consumatori (Unc) segnala come la stangata sia più pesante in alcune aree del Paese. La Sicilia si conferma la regione con gli aumenti più elevati: la benzina è salita di 4,9 cent al litro, ovvero 2,45 euro in più per pieno, mentre il diesel ha toccato un incremento di 7,8 centesimi, pari a quasi 4 euro a rifornimento.

Le altre regioni: il Nord non è risparmiato

A differenza del passato, questa volta le autostrade non detengono il primato dei prezzi più alti. Per la benzina, la Valle d’Aosta si posiziona al secondo posto con un aumento di 4,7 cent (2,35 euro a pieno), seguita da Calabria e Lombardia con rialzi di 4,4 cent (2,20 euro a pieno). Quanto al diesel, la Lombardia e il Veneto condividono il secondo posto con un aumento di 7 cent al litro (3,50 euro a pieno), seguiti dal Piemonte con 6,8 cent (3,40 euro).

Aumenti confermati dalle compagnie e prezzi medi

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, mentre Tamoil ha incrementato di un centesimo il prezzo del gasolio.

I dati del Mimit, aggiornati a ieri mattina e basati su circa 18mila distributori, indicano per la benzina self service una media di 1,748 euro/litro (+21 millesimi rispetto alla rilevazione precedente), con le compagnie a 1,755 euro e le pompe bianche a 1,731 euro. Il diesel self service si attesta a 1,670 euro/litro (+36 millesimi), con 1,677 euro per le compagnie e 1,656 euro per le pompe bianche.

Per la benzina servita la media è di 1,886 euro/litro (+20 millesimi), mentre il diesel servito raggiunge 1,806 euro/litro (+34 millesimi). Per quanto riguarda altri carburanti, il GPL servito cala leggermente a 0,707 euro/litro, mentre il metano e il GNL mostrano piccoli aumenti.

Prezzi più alti sulle autostrade

Sui distributori autostradali i prezzi si mantengono più elevati: la benzina self service arriva a 1,845 euro/litro (servito 2,108 euro), il diesel self service è a 1,779 euro/litro (servito 2,047 euro), mentre GPL, metano e GNL costano rispettivamente 0,843 euro/litro, 1,507 euro/kg e 1,342 euro/kg.

(con fonte AdnKronos)