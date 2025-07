La Protezione Civile emette allerta arancione su Calabria, Marche e Abruzzo, mentre altre regioni sono in stato di allerta gialla. Chiuse le scuole in Calabria

Oggi, giovedì 27 marzo, dieci regioni italiane sono in allerta meteo a causa del maltempo che sta imperversando sul Paese. La Protezione Civile ha disposto un’allerta arancione per l’intera Calabria e alcuni settori di Marche e Abruzzo, mentre altre regioni come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Umbria e Lazio sono sotto allerta gialla.

Un sistema depressionario e fenomeni intensi in arrivo

La situazione meteorologica è influenzata da un minimo depressionario centrato sul Tirreno che sta portando instabilità, in particolare sulle zone adriatiche centrali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni avverse con piogge intense e temporali attesi su Campania, Abruzzo, Molise e Marche. Questi fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica e grandinate.

Calabria in allerta: scuole chiuse e massima prudenza

In Calabria, l’allerta arancione è scattata già da ieri e il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, asili e ludoteche per garantire la sicurezza della popolazione. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione alle condizioni meteo avverse.

Abruzzo e Marche sotto la lente per rischio idraulico e idrogeologico

In Abruzzo, l’allerta arancione riguarda il bacino dell’Aterno, mentre altre aree sono in stato di allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Anche nelle Marche sono state emesse allerte simili, con particolare attenzione ai bacini idrici maggiormente a rischio di esondazione.

Campania, Basilicata, Molise e altre regioni in stato di allerta gialla

La Campania ha già iniziato a subire le conseguenze del maltempo, con temporali intensi e forti venti. La Protezione Civile ha evidenziato il rischio di allagamenti e frane, con possibili innalzamenti dei corsi d’acqua. Situazioni di criticità simili sono segnalate in Basilicata e Molise, mentre in Puglia, Lazio, Sicilia e Umbria si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

(con fonte AdnKronos)