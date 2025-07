Forti piogge e vento hanno causato allagamenti e la caduta di alberi in diverse zone dell’Abruzzo. A Pescara e Montesilvano attivati i centri operativi comunali per affrontare l’emergenza, con allerta gialla prevista per il 28 marzo

Oggi il maltempo si è abbattuto sull’Abruzzo, provocando piogge intense e venti forti che stanno causando disagi e allagamenti in diverse strade, in particolare a Pescara. La città ha già visto il crollo di alcuni alberi e, per prevenire ulteriori rischi, il Comune ha disposto il divieto di transito in diverse zone come viale della Pineta e via D’Avalos. Anche i parchi cittadini, tra cui la Pineta Dannunziana e il parco Santa Filomena, sono stati chiusi in via precauzionale.

A Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Il servizio di monitoraggio, supportato da associazioni di volontariato, sarà attivo fino alla conclusione dell’allerta meteo. Numerosi interventi, come l’uso di idrovore in via Spaventa, hanno permesso di ripristinare la viabilità in alcune strade. Il maltempo continuerà a imperversare anche domani, 28 marzo, con allerta gialla prevista su tutto il territorio regionale.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)