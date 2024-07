Allerta meteo arancione Lombardia e Alto Adige: rischio temporali e grandinate

By

Il Dipartimento della Protezione Civile avvisa su forti temporali con rischio idrogeologico nelle regioni settentrionali

Domani, 12 luglio, è prevista un’allerta meteo arancione in Lombardia e Alto Adige a causa dell’arrivo di piogge abbondanti e temporali intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emanato l’avviso per le criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi.

Le precipitazioni, previste dalla sera di oggi, giovedì 11 luglio, interesseranno Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente, grandinate e forti raffiche di vento.

In particolare, è stata valutata allerta arancione per la Provincia Autonoma di Bolzano e alcuni settori della Lombardia, mentre allerta gialla è stata emessa per la Provincia Autonoma di Trento, gran parte del Piemonte e ampi settori di Lombardia e Veneto.

Milano è interessata da un’allerta gialla per temporali, con il centro operativo comunale della Protezione Civile attivo per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e coordinare gli interventi necessari in città.

Palazzo Marino raccomanda ai cittadini di evitare sottopassi, aree a rischio di esondazione dei fiumi, zone sotto alberi e vicino a cantieri, dehors e tende durante l’allerta meteo, con particolare attenzione agli eventi all’aperto per prevenire situazioni di pericolo.

