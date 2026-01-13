Dopo un lunedì più rigido, l’alta pressione favorisce un temporaneo rialzo termico su gran parte del Paese. Piogge su Liguria e alta Toscana, nuovo peggioramento atteso da venerdì

Dopo un avvio di settimana caratterizzato da un brusco calo termico, sull’Italia si apre una breve fase di attenuazione del freddo. Le temperature meno rigide in Italia saranno favorite da una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili su gran parte del territorio nazionale.

Secondo quanto riferito da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la fase di maggiore stabilità interesserà quasi tutto il Paese, con l’eccezione della Liguria e dell’alta Toscana, dove sono previste piogge. Sul resto delle regioni si registrerà una nuvolosità variabile, ma con valori termici in progressivo aumento rispetto agli ultimi giorni, che si sono mantenuti al di sotto delle medie climatiche di riferimento. Il quadro conferma quindi un primo ritorno a temperature meno rigide in Italia, pur in un contesto atmosferico non completamente stabile.

La tregua, tuttavia, sarà di breve durata. Gussoni spiega che già da venerdì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, con il ritorno delle piogge che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità, in particolare sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici. Le nevicate resteranno invece confinate alle aree montuose, con quota neve prevista oltre i 1300-1400 metri.

Nel complesso, la fase di temperature meno rigide in Italia rappresenta una pausa temporanea dopo il recente episodio di freddo intenso, destinata a lasciare spazio a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel corso della seconda parte della settimana.

(Photo: © AndKronos)