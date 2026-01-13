Connect with us

Published

1 ora ago

on

Dopo un lunedì più rigido, l’alta pressione favorisce un temporaneo rialzo termico su gran parte del Paese. Piogge su Liguria e alta Toscana, nuovo peggioramento atteso da venerdì

Dopo un avvio di settimana caratterizzato da un brusco calo termico, sull’Italia si apre una breve fase di attenuazione del freddo. Le temperature meno rigide in Italia saranno favorite da una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili su gran parte del territorio nazionale.

Secondo quanto riferito da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la fase di maggiore stabilità interesserà quasi tutto il Paese, con l’eccezione della Liguria e dell’alta Toscana, dove sono previste piogge. Sul resto delle regioni si registrerà una nuvolosità variabile, ma con valori termici in progressivo aumento rispetto agli ultimi giorni, che si sono mantenuti al di sotto delle medie climatiche di riferimento. Il quadro conferma quindi un primo ritorno a temperature meno rigide in Italia, pur in un contesto atmosferico non completamente stabile.

La tregua, tuttavia, sarà di breve durata. Gussoni spiega che già da venerdì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, con il ritorno delle piogge che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità, in particolare sulle regioni settentrionali e sui settori tirrenici. Le nevicate resteranno invece confinate alle aree montuose, con quota neve prevista oltre i 1300-1400 metri.

Nel complesso, la fase di temperature meno rigide in Italia rappresenta una pausa temporanea dopo il recente episodio di freddo intenso, destinata a lasciare spazio a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel corso della seconda parte della settimana.

THE LATEST NEWS

Protests against the regime in Iran: counter-demonstrations and crackdown continue

12 Gennaio 2026
State media shows support for the Ayatollahs in Tehran as the death toll rises. Arrests and zero-tolerance warnings target demonstrators...
Read More
Protests against the regime in Iran: counter-demonstrations and crackdown continue

Trump attacks on Fed: markets show surprising calm despite DOJ inquiry

12 Gennaio 2026
The Justice Department opens an investigation into Fed Chair Jerome Powell, but Wall Street remains largely unfazed as tensions escalate...
Read More
Trump attacks on Fed: markets show surprising calm despite DOJ inquiry

Anti-government protests in Iran, Khamenei and the challenge of Pahlavi

12 Gennaio 2026
Demonstrations are sweeping across the country's major cities, driven by economic crisis and repression. The Supreme Leader's leadership is under...
Read More
Anti-government protests in Iran, Khamenei and the challenge of Pahlavi

Powell under investigation for Fed headquarters renovation

12 Gennaio 2026
The Federal Reserve chairman speaks of an investigation used as a pretext after his clash with Trump over interest rates...
Read More
Powell under investigation for Fed headquarters renovation

Trump’s choice between Greenland and Nato under scrutiny

12 Gennaio 2026
In an interview with the New York Times, the US President suggests he may have to prioritise national interests over...
Read More
Trump’s choice between Greenland and Nato under scrutiny

Nationalist crimes committed by Jews in the West Bank: 1,720 incidents

12 Gennaio 2026
According to Israeli Defense Forces data, the phenomenon has been growing rapidly since October 7, 2023. The IDF reports shortcomings...
Read More
Nationalist crimes committed by Jews in the West Bank: 1,720 incidents

(Photo: © AndKronos)

 

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending