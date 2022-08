Meteo: tra alta pressione e temporali improvvisi

Alta pressione sull’Italia, ma anche temporali improvvisi in almeno due regioni nelle prossime ore. Come spiega infatti Marco Castelli de ILMeteo.it, “le propaggini più avanzate dell’alta pressione delle Azzorre sono riuscite ad invadere parte dell’area mediterranea regalando così al nostro Paese una fase nuovamente più stabile. Tuttavia venti freschi sospinti da un vortice ciclonico sui vicini Balcani provocano ancora alcune note d’instabilità su almeno due regioni”. Per l’esperto, sarà questo il leitmotiv che caratterizzerà il quadro meteorologico delle prossime ore.

“Partendo dalla mattinata intanto – spiega sul sito de ILMeteo.it -, i cieli saranno quasi sereni su gran parte del Paese fatta eccezione per un po’ di nubi di passaggio tra basso Piemonte, Liguria ed estreme regioni di Nordest.

Dopo una mattinata tutto sommato tranquilla, il meteo comincerà a dare qualche segnale di agitazione nelle ore pomeridiane quando si attiverà una sorta di contrasto tra il caldo preesistente e i venti più freschi in arrivo dai Balcani. A farne le spese saranno alcuni settori della Campania e della Calabria dove ci attendiamo la formazione di improvvisi focolai temporaleschi che localmente potranno risultare anche di forte intensità e dunque accompagnati da improvvisi colpi di vento, forti rovesci e locali grandinate. Entro sera qualche nota instabile potrà anche spingersi verso l’area più settentrionale della Sicilia.

Nulla da segnalare invece sul resto del Paese dove la giornata di festa trascorrerà all’insegna del bel tempo e anche delle temperature in lento e progressivo aumento al Nord e su parte del Centro.

Su questi settori, per trovare qualche nota stonata bisognerà salire in alta montagna dove nel pomeriggio potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi, ma che difficilmente potranno dar luogo a fenomeni di rilievo.

Sul finire della giornata poi, il quadro meteo tornerà praticamente calmo ovunque a garanzia di una nottata dove potremo dormire sonni abbastanza tranquilli”.