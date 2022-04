Live Guerra Ucraina: tutte le notizie di oggi 3 aprile in timeline

———— TIMELINE ———–

ORE 11.05 – Sono stati 21 gli attacchi dell’artiglieria russa nelle ultime 24 ore contro la regione di Kharkiv. Utilizzate lancia mine e carri armati nonché aerei senza piloti da ricognizione. Lo afferma Oleg Synegubov governatore regione di Kharkiv su Interfax. Più critica la situazione nella zona di Isyum: “stiamo evacuando man mano le persone da lì”, ha detto annunciando che oggi 3 aprile dovrebbe esserci l’evacuazione di circa 70 pazienti dall’ospedale di Balaklia colpito da un razzo russo.

ORE 10.58 – La compagnia energetica statale russa Gazprom ha affermato che sta continuando le consegne di gas su larga scala attraverso l’Ucraina verso ovest. Indipendentemente dalla guerra, 108,4 milioni di metri cubi saranno ‘pompati’ attraverso il sistema di gasdotti del paese questa domenica, secondo la dichiarazione della società all’agenzia di stampa Interfax. Secondo i dati russi, questo corrisponde alla quantità ordinata. Sabato, secondo Gazprom, era di 108,1 milioni di metri cubi. L’utilizzo massimo possibile per contratto è di 109 milioni. Le consegne russe sono continuate durante il fine settimana dopo la conversione dei pagamenti in rubli. Il presidente Vladimir Putin aveva ordinato che il gas dovesse essere venduto ai paesi occidentali solo in cambio di rubli, cosa che essi hanno rigorosamente rifiutato.

ORE 10.50 – La Russia conferma l’attacco vicino a Odessa, rivendicando “l’eliminazione di una raffineria di petrolio e di tre depositi di carburante e lubrificanti con missili di alta precisione lanciati da terra e da mare”, come ha affermato il portavoce della Difesa, Igor Konashenkov. I siti “servivano per il rifornimento delle forze ucraine nella zona di Nikolaev”, ha aggiunto.

ORE 10.44 – “Nei territori temporaneamente occupati, i russi raccolgono informazioni su dati personali dei cittadini con l’intento di perseguitarli ed intimidirli”. Lo riferisce sul suo canale ufficiale Telegram il Centro per la lotta alla disinformazione istituto presso il Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale dell’Ucraina che spiega: “Ad essere sotto mira sono i militari e le loro famiglie, attivisti, giornalisti e figure culturali. La raccolta dei dati è giustificata dai russi con il pretesto di un censimento, pensato anche in vista di una eventuale distribuzione di aiuti umanitari”.

ORE 10.39 – Ripristinata la corrente elettrica nella zona di Cernihiv, al buio da circa 3 settimane. Lo comunica l’azienda responsabile del servizio secondo quanto si legge sul canale telegram dell’emittente Suspilne. Il sistema andrà comunque interamente ricollaudato in un secondo momento.

ORE 10.35 – Il ministero della Difesa ucraino ha annunciato ieri sera attraverso Twitter che i corpi nudi di 4-5 donne sono stati ritrovati nei pressi dell’autostrada a 20 km da Kiev e che i russi hanno tentato di bruciarli sul lato della strada.

ORE 10.31 – Il ministero dell’energia della Lituania ha annunciato che il paese sta operando senza importazioni di gas russo dall’inizio del mese con l’intenzione di raggiungere la “piena indipendenza energetica” dalla Russia in risposta al “ricatto energetico russo” e all’invasione dell’Ucraina. Questo è stato confermato dai dati dell’operatore del sistema di trasmissione del gas lituano Amber Grid, che mostra che il 2 aprile l’importazione di gas russo per i bisogni della Lituania attraverso l’interconnessione lituano-bielorussa era pari a zero megawatt (MWh), ha detto il ministero in un comunicato.

ORE 10.20 – Il 90% degli edifici di Mariupol è stato distrutto. Lo ha dichiarato Bohdan Krotevych, capo dello staff del Regimento Azov della Guardia nazionale dell’Ucraina. “La situazione nella città è drammatica. Il 90% di Mariupol è distrutta. Almeno 200mila cittadini giacciono sotto le macerie o sono nascosti nei sotterranei. Non hanno cibo, acqua ed elettricità. Noi non possiamo aiutarli perché stiamo combattendo. A Mariupol è in corso un genocidio del popolo ucraino”. Questo si legge sul sito web della tv Suspline.

ORE 10.06 – Le forze ucraine hanno trovato a Bucha, abbandonati, in fila, su un’unica strada, la Yabluska, i cadaveri di almeno 20 uomini, civili. Alcuni di loro con le mani legati dietro la schiena con degli stracci e un colpo d’arma da fuoco sulla nuca. Il sindaco della cittadina a nord ovest di Kiev, Anatoly Fedoruk ha denunciato che i civili uccisi sono stati trattati dai russi in modo disumano e la presenza di almeno altri 280 corpi senza vita in fosse comuni in città. “Queste persone non erano militari. Non avevano armi. Non ponevano una minaccia. Quanti casi come questi ci sono nei territori occupati?”, ha scritto il consigliere del Presidente, Mykhailo Podolyak. I militari russi, testimoniano gli abitanti di Bucha citati dalla Bbc- hanno sfondato le porte delle case abbandonate dagli ucraini che erano fuggite.

ORE 9.53 – Il vice sindaco di Izyum, Volodymyr Matsokin, ha dichiarato che i russi hanno praticamente distrutto la città: l’80% degli alloggi è stato raso al suolo da un attacco massivo cominciato il 6 marzo con bombardamenti aerei, di missili, di attacchi dell’artiglieria e di colpi di mortaio. E’ quanto si legge su Ukrinform.

ORE 9.45 – I russi hanno fatto esplodere un ponte che attraversa il fiume Seim e connette Putivl e Sumy, nella regione Sumy. Lo ha annunciato il sindaco responsabile della Regione, Dmytro Zhyvytskyi sul suo canale telegram.

ORE 9.34 – Il sindaco di Beryslav, Oleksandr Shapovalov, è stato rilasciato dai russi che lo avevano catturato lo scorso 20 marzo. Il sindaco in persona ha confermato la sua liberazione all’emittente Suspilne. “Sono stato rilasciato la scorsa notte, adesso sono a casa. Va tutto bene”, ha dichiarato. Dal giorno della cattura di Shapovalov non erano state date notizie sulla sua sorte. Al momento non ci sono altri dettagli.

ORE9.23 – Almeno 200 civili sono stati uccisi durante l’occupazione russa di Irpin, nella regione di Kiev. Lo ha comunicato il sindaco Oleksandr Markushin. “Oggi è impossibile contarli. Ma tra chi è stato seppellito in prossimità delle proprie abitazioni, nei nostri parchi, nelle scuole, il numero ha già toccato le 200 unità. La gente trova i corpi e li seppellisce. Questa è la modalità”.

ORE 9.17 – Oltre 250 civili ucraini uccisi dall’esercito russo sono stati seppelliti in fosse comuni. Lo ha affermato il ministro degli Interni Vadym Denysenko sul canale televisivo Rada. “Al momento oltre 250 persone sono state seppellite in fosse comuni, sono civili fucilati”.

ORE 8.50 – E’ stato ucciso ieri a Mariupol all’età di 45 anni e “con una telecamera in mano” il film maker e antropologo lituano Mantas Kvedaravicius, lo ha reso noto il regista russo Vitaly Mansky, anima del festival dei documentari Artdocfest di Mosca. Il suo annuncio non ha ancora ricevuto conferme. Kvedaravicius aveva girato il documentario Mariuopolis sulla guerra del 2014 – un’opera presentata al Festival del cinema di Berlino- e un’opera sui rapimenti in Cecenia, Barzakh. Era a Mariupol per documentare l’assedio della città. Si era laureato all’Università di Vilnius, aveva un master in antropologia culturale in Inghilterra, e stava completando la sua tesi di dottorato all’Università di Cambridge.

ORE 8.27 – Il Premier britannico Boris Johnson è pronto a inviare all’Ucraina missili anti nave allo scopo di evitare un attacco alle città dal mare, scrive il Sunday Times dopo che Johnson ha parlato al telefono con il Presidente ucraino Volodymir Zelenzky. Un colloquio “positivo” – ha detto Zelensky- in cui è stato concordato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, oltre che l’inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

ORE 8.12 – L’esercito russo aprirà corridoi umanitari per l’evacuazione degli stranieri dalla città portuale ucraina di Mariupol a Berdyansk. Lo ha annunciato il maggiore generale Mikhail Mizintsev, citato dall’agenzia di stampa russa Tass.