Calciomercato Juventus, Vlahovic a Gennaio?

Nonostante non sia ancora tempo di calciomercato, i vari club di Serie A ed esteri continuano a tenere sott’occhio molti talenti sparsi per il mondo, in modo da essere pronti al loro acquisto. C’è un giocatore in particolare che sta facendo gola a molti top club europei: Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha deciso di non rinnovare con il club di Commisso, aprendo la strada ad una possibile cessione già a Gennaio, nonostante sia sempre determinante. Sono in molti i tifosi che seguono la vicenda con molta attenzione, in particolar modo scommettendo sul suo cambio maglia, tipo di puntata che è entrata nei principali giochi d’azzardo.

Una situazione che ai supporters della squadra di Firenze non ha fatto molto piacere e che vedevano in Dusan il salvatore che avrebbe riportato la Viola in Europa. Purtroppo però le storie d’amore non esistono più ed ecco quindi che l’attaccante serbo sembra pronto a spiccare il volo. Su di lui c’è la Juventus e i contatti sembrano ormai avviati. Il club di Agnelli non molla la presa, il presidente vuole accontentare Allegri regalandogli il bomber che manca ai bianconeri. Nelle ultime settimane i contatti sotterranei sono stati molteplici: dopo gli approcci con la società, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore.

In questi mesi, il suo agente Darko Kristic e i suoi soci serbi hanno incontrato tante società, ma senza mai raggiungere un’intesa. Vlahović chiede un ingaggio da 6 milioni netti a stagione, restando nei parametri della formazione bianconera. Il problema è capire quanto vuole la Fiorentina. Di sicuro Rocco Commisso e i suoi collaboratori vogliono evitare che il bomber segua le orme di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Insomma Gennaio sarà un mese decisivo per il futuro del serbo, ma non è da escludere che a Firenze decidano di spostare il tutto a fine stagione, proprio per tener calma la piazza.

Nella strategia juventina, però, non sembra esserci tempo, anzi c’è la voglia di anticipare i tempi per evitare che la concorrenza aumenti e si crei una grande asta europea, in particolar modo si tiene sott’occhio il Tottenham e il City di Guardiola. Se però a Torino riescono ad anticipare i tempi possono prendere in contropiede i rivali impegnati in un pericoloso duello. Ovviamente tutto ciò fa comodo alla Fiorentina che spera di approfittarne e tenere alto il prezzo: vale a dire tra i 60 e 70 milioni di euro. In questo gioco molto costoso tutti hanno voglia di conoscere il verdetto in tempi celeri.

È altrettanto chiaro, dunque, che occorre guardare a delle alternative. Il Psg bussa alla porta del nazionale serbo per cautelarsi nell’ormai nota rincorsa al norvegese Haaland, visto che deve guardarsi anche dal Real Madrid, sempre sulle tracce di Mbappé. Un intrigo internazionale in cui la Juventus deve agire con le dovute accortezze. È il motivo per cui in queste delicate fasi è stato tenuto vivo il dialogo con il mondo di Mauro Icardi. Nonostante le sue peripezie sentimentali, il giocatore argentino ha i requisiti per risolvere molti problemi in area di rigore juventina. Ecco perché la sua candidatura non va mai trascurata in alternativa a quella del bomber della Fiorentina. Un raddoppio doveroso, anche se alla Juventus cresce l’ottimismo per Vlahovic.

(AS)

LE ULTIME NOTIZIE