Adnkronos è partner di Eicma 2021

Adnkronos Partner di Eicma 2021. Dal 23 al 28 novembre alla Fiera Milano Rho va in scena la 78esima edizione dello storico evento espositivo dedicato alle due ruote. La più longeva Esposizione Internazionale delle moto torna ad accogliere il proprio pubblico dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto alla diffusione della Pandemia. I primi due giorni sono dedicati agli addetti ai lavori e dal 25 è aperta a tutti gli appassionati. Cinque padiglioni, più di 820 i marchi presenti, novità, anteprime, le gare e lo spettacolo offerto nelle aree esterne. Non potrà mancare la passerella di Valentino Rossi, fresco di annuncio di addio alle corse. Spazio anche alle start up e agli appassionati di eBike.

E’ stato prodotto uno speciale tematico sul sito adnkronos.com e trasmessa la diretta dei principali eventi di Eicma 2021. Grazie alla multimedialità del Gruppo Adnkronos verranno valorizzati i contenuti della manifestazione attraverso un’ampia distribuzione con l’utilizzo di numerosi canali. Da sempre al passo con le nuove tecnologie e alla costante ricerca di innovazione Adnkronos coglie i fenomeni di tendenza e li traduce in prodotti editoriali per i lettori. L’iniziativa si inserisce all’interno di un piano strategico in cui Adnkronos sposa gli eventi B2C ritenuti maggiormente interessanti per i lettori.

“Adnkronos – spiega Pietro Giovanni Zoroddu, Direttore Generale del Gruppo Adnkronos – è lieta di associare il suo nome ad un evento così importante come EICMA che rappresenta un appuntamento di richiamo per tutti gli appassionati e professionisti del mondo delle due ruote. Un evento come questo si sposa perfettamente con la vocazione digitale e la multimedialità del Gruppo Adnkronos. L’utilizzo di diversi canali, infatti, è da sempre il nostro punto di forza”.