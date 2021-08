Afghanistan, sparano ad aereo con giornalisti e civili: la pilota evita colpi

Un volo con a bordo i giornalisti e 98 civili afghani è stato intercettato. Lo racconta in diretta da Sky la giornalista sul velivolo. “I talebani hanno tentato di colpirlo con mitragliatrici pesanti – ha detto – la pilota ha reagito prontamente e ha attuato le manovre per evitare di essere colpiti a pochi minuti dal decollo dall’aeroporto di Kabul. Attimi di panico a bordo, ormai a 4mila piedi dal suolo, per le manovre diversive”.

(AdnKronos)

