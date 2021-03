Vaccinazione Lombardia, prenotazione su portale Poste da aprile

Il sistema di prenotazione dei vaccini contro il Coronavirus con il portale di Poste sarà pronto per la Regione Lombardia dai primi di aprile. Lo ha detto Lorenzo Gubian, dg di ‘Aria’, in Commissione Bilancio al Pirellone. “Con Poste si pensa di essere pronti nella prima settimana di aprile: in questi giorni – ha spiegato – si sta andando a individuare tutti i centri vaccinali massivi che saranno gestiti da Poste”.

(AdnKronos)

