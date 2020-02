Recupero Serie A LIVE: Lazio-Verona, favoriti biancocelesti ma attenzione all’Hellas

ROMA – I precedenti sono a fortissime tinte biancocelesti, ma stavolta il Verona potrebbe essere un avversario più insidioso del solito per la Lazio. Nel recupero della 17/ma giornata in programma domani, Inzaghi e i suoi hanno un’occasione unica per scavalcare l’Inter in classifica e portarsi al secondo posto, obiettivo a un passo secondo gli analisti 888sport, che danno il successo laziale (sarebbe il sesto consecutivo contro i gialloblù) appena a 1,36. Lontanissima la squadra di Juric, imbattuta da sei giornate ma data a 8,50; per il pareggio, arrivato l’ultima volta nel 2014, riporta Agipronews, l’offerta scende a 4,80. Al centro dell’attenzione c’è ovviamente Ciro Immobile, lanciatissimo nella classifica dei cannonieri con 25 reti realizzate finora: un altro gol del centravanti biancoceleste vale appena 1,65, ma anche Felipe Caicedo prenota una ruolo di primo piano a quota 2,16. Per i gialloblù Di Carmine e Borino sono i primi nella lista dei bookmaker, a 4,50 e 5,00. Di fronte si troveranno una delle squadre con la media più alta di gol per partita, tra reti fatte e subite – la Lazio, a 3,43 – e una delle più “contenute” (il Verona è a 2,33): in tabellone vince comunque l’opzione “alta” con l’Over 2,5 a 1,56.

