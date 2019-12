Valanga in Val Senales: due morti, di cui una bambina

Due vittime in montagna. Una donna e una bambina di sette anni, hanno perso la vita a causa di una valanga in Val Senales in Trentino Alto Adige. La valanga si è abbattuta su una pista da sci, a 1800, dove la pista curva di circa 90 gradi. Grave anche un bambino. Sul posto i soccorritori hanno utilizzato tre elicotteri, di cui uno proveniente dalla vicina Austria