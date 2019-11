Emergenza Maltempo: raffiche di vento a 100 km/h e neve a bassa quota

METEO GIOVEDÌ. Un’intensa perturbazione proveniente dalla Francia sta determinando un peggioramento al Nordovest a partire da Piemonte e Valle d’Aosta nel corso di giovedì. Nevicate sono attese dagli 800/1000m in intensificazione tra il pomeriggio e la sera con fenomeni che diverranno diffusi e limite neve in calo fino a quote di fondovalle, anche in pianura sul Cuneese, a tratti fin sul Torinese. Entro sera i fenomeni si estenderanno alle Alpi lombarde e nella notte al settore dolomitico, con neve dagli 800/1000m. Oltre i 1500m attesi accumuli di neve fresca fino a 60/80cm su alto Piemonte ed est Valle d’Aosta entro l’alba di venerdì, dove le nevicate avranno assunto anche carattere di bufera.

Entro sera prime piogge in arrivo anche su ovest Emilia e parte della Lombardia e delle pianure del Triveneto in intensificazione la notte, rovesci in Liguria con temporali sul Ponente. Neve in arrivo anche sull’entroterra ligure di Ponente, in calo fino a 300m in serata sul Savonese. Sul resto d’Italia la giornata inizierà all’insegna della variabilità, con qualche pioggia ancora su regioni centrali, basso Tirreno e Sicilia, legate ad una vecchia perturbazione, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

Sul finire della giornata però la nuova perturbazione atlantica determinerà un peggioramento in Sardegna a partire da ovest con piogge e temporali, prime piogge in arrivo anche sull’alta Toscana Toscana.

METEO VENERDÌ

La perturbazione si muoverà verso est e favorirà il subentro di una certa variabilità al Nordovest, seppur con nuovi deboli fenomeni in arrivo a partire dalla Liguria. Perturbato invece al Nordest con piogge in intensificazione soprattutto tra Alpi e alte pianure e neve sulle Alpi dai 700/1000m. Neve anche copiosa attesa in località come Cortina d’Ampezzo, Arabba, San Martino di Castrozza, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Aprica, Livigno, Madesimo.

Al Centro perturbato su tirreniche e Sardegna con piogge e temporali in sconfinamento in serata al versante adriatico, specie marchigiano, fenomeni in temporanea attenuazione in giornata in Toscana. Neve sull’entroterra ligure di Levante dai 1000/1200m, su quello Tosco-Emiliano dai 1600/2000m in calo a 1200/1500m, anche a quote inferiori sul Piacentino. Più soleggiato al Sud, salvo qualche pioggia in arrivo in serata sull’alta Campania.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Nel weekend la perturbazione si sposterà lentamente verso sud, provocando ancora maltempo al Centro e raggiungendo lentamente anche le regioni meridionali domenica. Tempo a tratti instabile anche al Nord con fenomeni più frequenti sul Triveneto ed ancora un po’ di neve sulle Alpi.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)