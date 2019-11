Ciclone in arrivo: Italia sotto pressione e gravi criticità

Severo maltempo nelle prossime ore: L’arrivo del ciclone mediterraneo ha già messo sotto scacco le regioni italiane più occidentali con gravi criticità in Liguria. Nel corso delle prossime ore l’avanzamento del minimo barico verso levante coinvolgerà gradualmente anche il resto della Penisola portando piogge intense, nubifragi e locali allagamenti anche al Centro Sud. Avviso meteo per Sardegna, Toscana e Lazio dove sono attesi i fenomeni più forti nella seconda parte del sabato. Seguiranno tra la sera del Sabato e la notte di domenica anche Sicilia, Campania e parte della Calabria. Domenica fin dal mattino toccherà a Calabria, Basilicata, Puglia e medio Adriatico fare i conti con temporali e nubifragi. Vediamo le previsioni:

Domenica di maltempo, specie al Sud

Meteo domenica: Nord, ancora grigio e piovoso al mattino specie al Nordovest ma con fenomeni in graduale indebolimento. Resta grigio anche per il resto della giornata con fenomeni che si isolaeranno all’Emilia Romagna ed al Nordovest. Neve dai 1500-1700m. Centro: piogge lungo l’Adriatico in esaurimento a fine giornata, residua instabilità sulle regioni tirreniche in miglioramento, fino a buono o discreto su Sardegna e Toscana in giornata. Sud maltempo con piogge e temporali, anche forti tra Calabria, Basilicata e Salento. In serata fenomeni più deboli e intermittenti. Temperature stazionarie o in calo al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati. Acqua alta sulla laguna di Venezia fino a 140cm.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)