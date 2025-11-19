Sì unanime della Camera alla legge sul consenso sessuale

Approvata a Montecitorio la legge che introduce il principio del “consenso libero e attuale”

Con 227 voti favorevoli, la Camera ha approvato all’unanimità la legge che riscrive il delitto di violenza sessuale, introducendo il principio del consenso sessuale libero e attuale, in linea con la Convenzione di Istanbul. La normativa chiarisce che qualunque atto sessuale posto in essere senza il consenso libero e attuale integra il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Fratelli d’Italia: pagina di buona prassi parlamentare

Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e correlatrice del testo, ha dichiarato in Aula: “Oggi scriviamo una pagina di buona prassi parlamentare perché abbiamo deciso di lasciare prevalere ciò che unisce rispetto a ciò che divide… Questa riforma elimina la confusione e ogni dubbio interpretativo su un reato così delicato”.

Varchi ha sottolineato l’importanza di definire chiaramente che il consenso deve essere “libero e attuale”, evitando discrezionalità e interpretazioni soggettive che possano ostacolare la giustizia.

Laura Boldrini: “Sesso senza consenso è stupro”

Laura Boldrini, deputata Pd e prima firmataria della proposta, ha affermato: “Oggi diciamo basta. Basta a scuse e pregiudizi, basta a domande come ‘perché non sei scappata?’ o ‘perché non hai detto no?’… Il consenso è un’altra cosa. Solo sì è sì. Il sesso senza consenso è stupro”.

Boldrini ha ringraziato giuristi, associazioni e Amnesty International, promotrice della campagna “Solo sì è sì”, sottolineando la collaborazione tra donne di diversi schieramenti politici che ha reso possibile l’approvazione unanime. Fondamentale, ha aggiunto, è stato il confronto tra le due relatrici Michela Di Biase e Carolina Varchi, oltre al supporto della segretaria Elly Schlein e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

