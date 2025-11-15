Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Maltempo Genova tra frane, allagamenti e allerta arancione

Una violenta ondata di maltempo Genova ha colpito oggi, 15 novembre, città ed entroterra. Tre giovani escursionisti risultavano dispersi ai Piani di Praglia, ma sono rientrati in serata: avevano il telefono scarico e non avevano potuto avvisare i soccorsi. Le ricerche erano scattate poco prima del tramonto con vigili del fuoco e protezione civile mobilitati.

Tromba d’aria e frane: i danni del maltempo Genova

La giornata è stata segnata da interventi continui per il maltempo Genova: alberi pericolanti, allagamenti, ponteggi instabili e una frana in via alla Chiesa di San Geminiano.
Una tromba d’aria ha colpito via Vespucci ribaltando un furgone e danneggiando tetti, mentre nell’area portuale di Pra’ container sono stati spostati dal vento senza causare feriti. A Sestri Ponente il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu.

Crolla un muraglione a Pegli, interrotti gas ed energia

In via Nicoloso da Recco, a Pegli, è crollato un muraglione coinvolgendo alcune auto. A causa dei danni è stato sospeso il servizio di distribuzione di gas ed energia elettrica. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali per la messa in sicurezza.

Esonda il rio Fegino, scatta l’allarme

Il maltempo Genova ha provocato l’esondazione del rio Fegino in Valpolcevera. Attivata la fase operativa di allarme con intervento di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale.

Domani allerta arancione in tutta la Liguria

La Protezione Civile annuncia allerta arancione su gran parte della regione dalle 12 alle 21. Nella notte temporali intensi hanno colpito il Ponente con picchi di oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia. Nel pomeriggio di oggi i fenomeni raggiungeranno il Levante, mentre nella notte ci sarà una breve tregua prima di una nuova perturbazione domenica.
Le zone A, B, C, D ed E passeranno dal livello giallo all’arancione in fasce orarie diverse, con rischio di allagamenti, smottamenti e innalzamento repentino dei torrenti.

Maltempo anche in Toscana

La perturbazione raggiunge anche la Toscana, dove è stato emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sulle aree settentrionali tra oggi e domani.

LE ULTIME NOTIZIE

Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria

15 Novembre 2025
Maltempo Genova tra frane, allagamenti e allerta arancione Una violenta ondata di maltempo Genova ha colpito oggi, 15 novembre, città...
Read More
Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria

Sinner in finale Atp Finals: Jannik vola all’ultimo atto di Torino

15 Novembre 2025
Sinner in finale Atp Finals dopo il successo su De Minaur Jannik Sinner in finale Atp Finals a Torino. L’azzurro,...
Read More
Sinner in finale Atp Finals: Jannik vola all’ultimo atto di Torino

Pole position Valencia MotoGP: Bezzecchi davanti a Marquez e Di Giannantonio

15 Novembre 2025
Pole position per il pilota di Aprilia a Valencia MotoGP nell’ultimo tassello della stagione Marco Bezzecchi firma la pole position...
Read More
Pole position Valencia MotoGP: Bezzecchi davanti a Marquez e Di Giannantonio

Lite con martello a Marsala: cinque feriti in un parcheggio

15 Novembre 2025
Follia in provincia di Trapani, intervento dei Carabinieri Un banale diverbio per un urto tra due veicoli a Marsala, in...
Read More
Lite con martello a Marsala: cinque feriti in un parcheggio

Prima ondata di freddo in Italia: maltempo e piogge fino a giovedì

15 Novembre 2025
Italia alle prese con piogge e clima autunnale, gelo artico in arrivo La prima ondata di freddo investe l’Italia: da...
Read More
Prima ondata di freddo in Italia: maltempo e piogge fino a giovedì

Tragedia a Corato, 27enne travolto da camion sulla provinciale 231

15 Novembre 2025
Incidente mortale a Corato: giovane investito e morto travolto da un camion sulla provinciale Tragedia a Corato - Un giovane...
Read More
Tragedia a Corato, 27enne travolto da camion sulla provinciale 231

Kashmir, esplosione in stazione di polizia: almeno 9 morti

15 Novembre 2025
Tragedia in Kashmir: esplosione accidentale in una stazione di polizia Almeno nove persone sono morte e altre 31 sono rimaste...
Read More
Kashmir, esplosione in stazione di polizia: almeno 9 morti

Gp Valencia MotoGp, qualifiche e gara Sprint: orario e diretta tv

15 Novembre 2025
Tutte le informazioni su qualifiche e gara Sprint del Gp Valencia MotoGp Torna in pista la MotoGp per l’ultimo appuntamento...
Read More
Gp Valencia MotoGp, qualifiche e gara Sprint: orario e diretta tv

Onu valuta piano Trump per Gaza: bozza Usa e controproposta Russia

15 Novembre 2025
Consiglio di sicurezza pronto a votare la risoluzione sul piano Trump per Gaza Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite...
Read More
Onu valuta piano Trump per Gaza: bozza Usa e controproposta Russia

Sinner-De Minaur, orario e dove vedere la semifinale Atp Finals

15 Novembre 2025
Tutto su Sinner-De Minaur, semifinale Atp Finals: orario, tv, precedenti Sinner-De Minaur vale l’accesso alla finale delle Atp Finals di...
Read More
Sinner-De Minaur, orario e dove vedere la semifinale Atp Finals
Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria Maltempo Genova, tromba d’aria e frane:... 15 Novembre 2025
Sinner in finale Atp Finals: Jannik vola all’ultimo atto di Torino Sinner in finale Atp Finals: Jannik... 15 Novembre 2025
Pole position Valencia MotoGP: Bezzecchi davanti a Marquez e Di Giannantonio Pole position Valencia MotoGP: Bezzecchi davanti... 15 Novembre 2025
Lite con martello a Marsala: cinque feriti in un parcheggio Lite con martello a Marsala: cinque... 15 Novembre 2025
Prima ondata di freddo in Italia: maltempo e piogge fino a giovedì Prima ondata di freddo in Italia:... 15 Novembre 2025
Tragedia a Corato, 27enne travolto da camion sulla provinciale 231 Tragedia a Corato, 27enne travolto da... 15 Novembre 2025
Kashmir, esplosione in stazione di polizia: almeno 9 morti Kashmir, esplosione in stazione di polizia:... 15 Novembre 2025
Gp Valencia MotoGp, qualifiche e gara Sprint: orario e diretta tv Gp Valencia MotoGp, qualifiche e gara... 15 Novembre 2025
Onu valuta piano Trump per Gaza: bozza Usa e controproposta Russia Onu valuta piano Trump per Gaza:... 15 Novembre 2025
Sinner-De Minaur, orario e dove vedere la semifinale Atp Finals Sinner-De Minaur, orario e dove vedere... 15 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending