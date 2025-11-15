Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria

Maltempo Genova tra frane, allagamenti e allerta arancione

Una violenta ondata di maltempo Genova ha colpito oggi, 15 novembre, città ed entroterra. Tre giovani escursionisti risultavano dispersi ai Piani di Praglia, ma sono rientrati in serata: avevano il telefono scarico e non avevano potuto avvisare i soccorsi. Le ricerche erano scattate poco prima del tramonto con vigili del fuoco e protezione civile mobilitati.

Tromba d’aria e frane: i danni del maltempo Genova

La giornata è stata segnata da interventi continui per il maltempo Genova: alberi pericolanti, allagamenti, ponteggi instabili e una frana in via alla Chiesa di San Geminiano.

Una tromba d’aria ha colpito via Vespucci ribaltando un furgone e danneggiando tetti, mentre nell’area portuale di Pra’ container sono stati spostati dal vento senza causare feriti. A Sestri Ponente il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu.

Crolla un muraglione a Pegli, interrotti gas ed energia

In via Nicoloso da Recco, a Pegli, è crollato un muraglione coinvolgendo alcune auto. A causa dei danni è stato sospeso il servizio di distribuzione di gas ed energia elettrica. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali per la messa in sicurezza.

Esonda il rio Fegino, scatta l’allarme

Il maltempo Genova ha provocato l’esondazione del rio Fegino in Valpolcevera. Attivata la fase operativa di allarme con intervento di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale.

Domani allerta arancione in tutta la Liguria

La Protezione Civile annuncia allerta arancione su gran parte della regione dalle 12 alle 21. Nella notte temporali intensi hanno colpito il Ponente con picchi di oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia. Nel pomeriggio di oggi i fenomeni raggiungeranno il Levante, mentre nella notte ci sarà una breve tregua prima di una nuova perturbazione domenica.

Le zone A, B, C, D ed E passeranno dal livello giallo all’arancione in fasce orarie diverse, con rischio di allagamenti, smottamenti e innalzamento repentino dei torrenti.

Maltempo anche in Toscana

La perturbazione raggiunge anche la Toscana, dove è stato emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sulle aree settentrionali tra oggi e domani.

(con fonte AdnKronos)