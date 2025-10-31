Siti porno, dal 12 novembre scatta la verifica dell’età su 48 portali

Agcom introduce la verifica dell’età per i siti porno, come previsto dal decreto Caivano: accesso solo ai maggiorenni

Arriva la verifica età siti porno. Dal 12 novembre 2025 sarà impossibile accedere a 48 portali con contenuti per adulti senza prima dimostrare di avere almeno 18 anni. L’Agcom, in attuazione del decreto Caivano, ha pubblicato sul proprio sito la lista dei primi portali soggetti alla restrizione, con l’obiettivo di impedire l’accesso dei minorenni ai contenuti pornografici.

“Con la pubblicazione della delibera dell’Agcom, dal prossimo 12 novembre 48 portali specializzati in pornografia saranno inaccessibili ai minorenni. In tale data scatterà infatti un sistema di riconoscimento dell’età anagrafica degli utenti”, spiega il Codacons, che definisce il provvedimento “una misura giusta ma insufficiente”.

L’associazione dei consumatori ricorda che, nonostante la verifica età siti porno, la diffusione di materiale pornografico tra i giovani resta un fenomeno dilagante: secondo una recente indagine del Cnr, l’88% degli adolescenti maschi e il 40% delle femmine in Italia dichiara di aver avuto accesso a contenuti per adulti.

I limiti del blocco Agcom

Il Codacons sottolinea che la verifica età siti porno non eliminerà completamente il problema. Molti contenuti a sfondo sessuale, infatti, circolano su social network e app di messaggistica come Telegram, piattaforme accessibili anche ai minori senza particolari controlli.

Inoltre, il blocco previsto dall’Agcom si applicherà solo ai siti con accesso dall’Italia: con una Vpn (Virtual Private Network) sarà possibile collegarsi a server stranieri e aggirare facilmente il divieto. “Bloccare 48 portali su un bacino sterminato di siti porno non impedirà certo ai minori di fruire di tali materiali”, conclude l’associazione.

(con fonte AdnKronos)