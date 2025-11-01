Il tribunale di Biella condanna il deputato Emanuele Pozzolo per lo sparo di Capodanno a Rosazza

Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, dal tribunale di Biella per porto illegale di arma. Il deputato, ex esponente di Fratelli d’Italia, era imputato per lo sparo avvenuto durante la notte di Capodanno 2024 alla Pro Loco di Rosazza, nel Biellese.

Emanuele Pozzolo condannato per porto illegale di arma

I giudici hanno riconosciuto Emanuele Pozzolo colpevole e condannato per il reato di porto illegale di arma, mentre è stato assolto dall’accusa di detenzione di munizionamento da guerra “perché il fatto non sussiste”. L’episodio aveva suscitato grande attenzione mediatica, poiché il colpo esploso accidentalmente aveva ferito una persona durante la festa.

La difesa annuncia ricorso in Appello

L’avvocato Andrea Corsaro, legale del deputato, ha annunciato ricorso in Appello. “Siamo convinti che Emanuele Pozzolo non abbia commesso alcun reato – ha dichiarato il difensore – e che il fatto non sussiste neanche per questa imputazione, che non è prevista dalla legge come reato”.

