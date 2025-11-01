Il tribunale di Biella condanna il deputato Emanuele Pozzolo per lo sparo di Capodanno a Rosazza
Emanuele Pozzolo condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, dal tribunale di Biella per porto illegale di arma. Il deputato, ex esponente di Fratelli d’Italia, era imputato per lo sparo avvenuto durante la notte di Capodanno 2024 alla Pro Loco di Rosazza, nel Biellese.
Emanuele Pozzolo condannato per porto illegale di arma
I giudici hanno riconosciuto Emanuele Pozzolo colpevole e condannato per il reato di porto illegale di arma, mentre è stato assolto dall’accusa di detenzione di munizionamento da guerra “perché il fatto non sussiste”. L’episodio aveva suscitato grande attenzione mediatica, poiché il colpo esploso accidentalmente aveva ferito una persona durante la festa.
La difesa annuncia ricorso in Appello
L’avvocato Andrea Corsaro, legale del deputato, ha annunciato ricorso in Appello. “Siamo convinti che Emanuele Pozzolo non abbia commesso alcun reato – ha dichiarato il difensore – e che il fatto non sussiste neanche per questa imputazione, che non è prevista dalla legge come reato”.
LE ULTIME NOTIZIE
Emanuele Pozzolo condannato per porto illegale di arma
Jannik Sinner Batte Sheldon e vola in semifinale al Masters 1000 di Parigi
Trump considers air strikes in Venezuela against drug trafficking
Trump smentisce raid aerei in Venezuela
King Charles III revokes Prince Andrew’s titles
Siti porno, dal 12 novembre scatta la verifica dell’età su 48 portali
Mali in crisi, il gruppo jihadista Jnim blocca i rifornimenti e paralizza Bamako
Elezioni in Olanda, vince il D66 di Rob Jetten davanti a Wilders
Trovata morta Miriam Oliviero a Siena, indagini in corso
Stati Uniti propongono passaggio sicuro a Hamas per stabilizzare Gaza
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News22 ore ago
Incidente Cristoforo Colombo Roma, funerali di Beatrice Bellucci
-
World23 ore ago
Elezioni New York, Andrew Cuomo riduce leggermente distacco da Zohran Mamdani
-
News22 ore ago
Trovata morta Miriam Oliviero a Siena, indagini in corso
-
In Evidenza23 ore ago
Il principe Andrea perde titoli e casa: sarà Andrew Mountbatten Windsor
You must be logged in to post a comment Login