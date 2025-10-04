Giorgia Meloni: priorità cessate il fuoco a Gaza e rilascio ostaggi 

La premier italiana sottolinea il sostegno dell’Italia agli sforzi di Donald Trump per la pace in Medio Oriente
“La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco a Gaza che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente, in seguito all’annuncio di Hamas e alla risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
“La priorità italiana resta la tutela dei civili e il sostegno agli sforzi di pace”, ha aggiunto la premier. “L’Italia rimane pronta a fare la sua parte in ogni iniziativa volta a garantire sicurezza e dialogo nella regione”.
Meloni ha sottolineato che segue con attenzione gli sviluppi a Gaza e ha confermato il pieno sostegno del governo italiano agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una soluzione pacifica, auspicando un rapido cessate il fuoco e il rilascio sicuro di tutti gli ostaggi.
(con fonte AdnKronos)
