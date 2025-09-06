Dombrovskis a Cernobbio: “Ucraina, difesa e prosperità europea priorità assolute”

Il commissario europeo: investimenti strategici per prosperità e autonomia dell’Ue

Alla seconda giornata del forum Teha di Cernobbio, il commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Ucraina e di rafforzare le capacità difensive dell’Europa. “A più di tre anni dall’invasione russa, gli ucraini continuano a mostrare coraggio e resilienza. È fondamentale che l’Unione Europea garantisca il sostegno finanziario necessario entro il 2026”, ha dichiarato.

Dombrovskis ha evidenziato alcune criticità dell’economia europea: la produttività cresce meno rispetto a Stati Uniti e Cina, l’elevato costo dell’energia e la dipendenza dalle materie prime estere – in particolare dalla Cina – rendono l’Europa vulnerabile. “Se vogliamo contare a livello globale, dobbiamo utilizzare al meglio i nostri punti di forza, puntare sull’innovazione e agire rapidamente con misure efficaci”, ha spiegato.

Un passaggio importante dell’intervento è stato dedicato alla sicurezza. “Le ambizioni della Russia si estendono oltre l’Ucraina, ma l’Europa possiede vantaggi economici, tecnologici e demografici. Ora dobbiamo investirli per rafforzare la difesa e sviluppare l’industria europea della sicurezza”, ha affermato Dombrovskis.

A tal fine, ha ricordato, la Commissione ha varato il piano ReArm Europe / Readiness 2030, che prevede fino a 800 miliardi di euro di spesa aggiuntiva in difesa nei prossimi quattro anni, affiancato dallo strumento Safe da 150 miliardi, destinato a finanziare progetti in droni, difesa missilistica e sicurezza informatica. “Ogni Stato membro ha un ruolo in questo sforzo. Investire insieme significa ottenere maggiori economie di scala e impatti più significativi”, ha spiegato.

Il commissario ha concluso con un appello all’azione: “Riconoscere le sfide è il primo passo. Le scelte che faremo oggi determineranno la prosperità e la sicurezza dell’Europa per gli anni a venire. Con decisioni coraggiose e tempestive, l’Ue potrà affrontare le difficoltà e rafforzarsi ulteriormente”.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)