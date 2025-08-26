Roma, fermato 26enne per stupro e rapina ai danni di una 60enne a Tor Tre Teste

Identificato grazie alle telecamere e riconosciuto dalla vittima: ha ammesso i fatti

Roma – È stato fermato un uomo di 26 anni, di origine gambiana e irregolare sul territorio italiano, accusato della rapina e violenza sessuale avvenuta domenica mattina ai danni di una donna di 60 anni nel parco di Tor Tre Teste.

Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Roma. Grazie alla descrizione fornita dalla donna e alle immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso dell’aggressore, i militari sono riusciti a raccogliere elementi decisivi per risalire al sospettato.

Il 26enne è stato individuato poche ore fa all’esterno della stazione di Roma Termini, riconosciuto per le scarpe e il berretto che indossava durante l’aggressione. Dopo l’individuazione fotografica, la vittima lo ha confermato come responsabile.

Le ammissioni

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo ha reso spontanee dichiarazioni ammettendo i fatti e spiegando di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti acquistate poco prima nel quartiere Quarticciolo. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal Tribunale di Roma.

La reazione politica

Sull’episodio è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini, che su X ha rilanciato la proposta della castrazione chimica per stupratori e pedofili, sottolineando come la misura sia già stata adottata in altri Paesi.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)