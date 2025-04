Tafferugli al corteo pro Palestina a Milano: sei denunciati, danni e scritte sui muri

Durante la manifestazione, una frangia antagonista ha causato disordini: vetrine rotte, scritte e tensioni. Intervento della polizia in piazzale Baiamonti

Durante la manifestazione nazionale in sostegno del popolo palestinese, svoltasi ieri sera a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato sei persone – cinque uomini e una donna, tra i 19 e i 30 anni – per resistenza a pubblico ufficiale. Uno degli indagati dovrà rispondere anche dell’accusa di danneggiamento, mentre un altro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Vetrine danneggiate e scritte sui muri

L’inizio del corteo è stato segnato da atti vandalici. Una frangia composta da circa quaranta esponenti dell’area antagonista e anarchica ha danneggiato vetrine e lasciato scritte su banche e attività commerciali lungo il percorso. Gli organizzatori hanno tentato, invano, di dissuadere il gruppo dal proseguire nelle azioni violente o di allontanarsi dalla manifestazione.

Intervento mirato delle forze dell’ordine

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano è intervenuto in piazzale Baiamonti. Gli agenti hanno agito in modo da consentire il normale svolgimento del corteo, isolando il gruppo responsabile dei disordini senza incidenti per gli altri partecipanti né per gli operatori. I soggetti identificati sono stati fermati e accompagnati in Questura per accertamenti.

Dacur, fogli di via e avviso orale

Nei confronti di tutti i sei fermati è stato disposto il Dacur (divieto di accesso alle aree urbane). Per tre di loro è scattato anche il foglio di via da Milano, mentre uno – già noto alle forze dell’ordine – ha ricevuto un avviso orale. Le indagini della Digos proseguono per individuare ulteriori responsabilità in merito ai danneggiamenti e alle scritte comparse durante il corteo.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)