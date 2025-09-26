Estradato in Italia il superlatitante di ‘ndrangheta Sebastiano Signati

Connect with us

Consegnato dalle autorità belghe Sebastiano Signati: dovrà scontare 28 anni per traffico di droga e armi; fondamentale il ruolo dell’Unità I-Can e dei carabinieri

È stato consegnato oggi all’Italia dalle autorità belghe Sebastiano Signati, ex latitante di ‘ndrangheta nato a San Luca (Reggio Calabria) nel 1966, inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità e ritenuto vicino alla famiglia Romeo “Staccu” di San Luca.

I carabinieri hanno notificato a Signati l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria, diretta dal dottor Gerardo Dominijanni. L’uomo dovrà scontare 28 anni e due mesi di reclusione in base a tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi.

Cattura Sebastiano Signati: determinante internvanto Unità I-Can

Determinante per l’operazione è stato l’intervento dell’Unità I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che, insieme ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, ha permesso di assicurare l’esecuzione del provvedimento e il rientro in Italia del condannato.

Signati era stato catturato in Belgio nel novembre 2015, dove era detenuto fino a oggi. La consegna all’Italia è avvenuta con la scorta dell’Unità I-Can fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno preso in carico il superlatitante.

(con fonte AdnKronos)

